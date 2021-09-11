Тепло і сухо, а подекуди до 27 градусів спеки: прогноз погоди на сьогодні, 11 вересня

Опадів на території країни на вихідні не очікуються.
Сьогодні, 11 вересня, погода в Україні буде теплою та сухою. На всій території країни опадів не очікується.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Найспекотніше буде на Запоріжжі та Миколаївщині. Там синоптики прогнозують аж до +27 градусів.
У столиці України очікується +24...+26 градусів тепла, в Харкові та Дніпрі аналогічна температура, – +24...+26, в Одеса і Львові – +23...+25.
За словами синоптикині Наталії Діденко, на вихідних 11-12 вересня в Україні буде тепло. Температура повітря впродовж дня досягатиме +22+26 градусів. Дощів у більшості областей України не очікується.
"Хіба що в неділю в Криму, на Херсонщині, локально на Закарпатті може щось трохи покапати, але нічого серйозного", - розповіла Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Вона додала, що у Києві 11-12 вересня очікується чудова погода - буде сухо, сонячно, із свіжими ранками та теплими днями. Максимальна температура в столиці впродовж суботи-неділі +23+25 градусів.
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