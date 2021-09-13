Тепло на початку і холодно та мокро вихідними: яким в Україні буде тиждень, 13-19 вересня

Тепло на початку і холодно та мокро вихідними: яким в Україні буде тиждень, 13-19 вересня

На півдні традиційно буде найтепліше.

Погода цього тижня, 13-19 вересня, в Україні буде різною - теплою та сухою на початку та прохолодною та дощовою ближче до вихідних.

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Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, за прогнозами синоптиків, у понеділок, 13 вересня, в країні буде переважно сухо, температура вночі 8-16°, на узбережжі морів до 18°, в Карпатах та на Прикарпатті подекуди 3-7° тепла, вдень 16-22°.

У вівторок, 14 вересня, також без опадів, лише на Прикарпатті місцями короткочасний дощ, гроза. В Карпатах вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 19-24°, у південних та східних областях 25-29°, в Карпатах 14-16°.

15-16 вересня мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13° (в північних, 16 вересня і в східних областях 5-10° тепла), у південній частині 10-15°, вдень 16-21°, на Закарпатті та півдні країни, 16 вересня і в більшості західних областей 20-25°. 17 вересня у західних, Житомирській, вдень і в північних, місцями Вінницькій та Черкаській областях дощі, на решті території без опадів. Температура вночі 7-13°, у західних областях та на узбережжі Чорного моря до 16°, на сході країни 5-10°, вдень 17-23°, у південній частині до 26°.

На вихідних, 18-19 вересня, в Україні похолодає, ітимуть дощі. Температура вночі 7-13°, у південно-західній частині до 16°, вдень 12-18°, у південних, східних областях та на Закарпатті 17-23°.

У Києві 13-14 вересня буде сухо. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 21-23°. 15-16 вересня також без опадів. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 18-20°. У п'ятницю, 17 вересня, до столиці прийдуть дощі, які ітимуть і на вихідних, 18-19 вересня. Температура вночі становитиме 10-12°, вдень 17 вересня 18-20°, 18-19 вересня 14-16°.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у вересні ще будуть теплі дні, однак наприкінці місяця до України прийде холодна погода, у середині жовтня очікуються перші заморозки, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

Погода в Україні: на заході очікуються дощі, але опади не зіб`ють осіннє тепло

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