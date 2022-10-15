Тепло на заході та без опадів: погода в Україні 16 жовтня

В Україні у неділю буде сонячно, без опадів, вночі та вранці подекуди стелитиметься туман.
У неділю, 16 жовтня, погода в усіх областях України буде сонячною. Температура повітря вдень від +10 до +19 градусів.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У західних, центральних і східних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, на півдні – північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі в західних областях і на півдні країни 3-8° тепла, на решті території від 2° тепла до 3° морозу. Вдень 10-15° тепла, у західних областях до 19°.
Нагадаємо, кліматолог розповіла, якою буде зима в Україні.
Читайте також:
- Відомий синоптик Кібальчич розповів про прогноз погоди на тиждень: що очікується
- До України йде похолодання: синоптикиня розповіла, коли погіршиться погода
- Як утеплити приватний будинок: практичні поради та рекомендації