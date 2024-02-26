Тепло та без опадів: прогноз погоди в Україні на тиждень, 26 лютого – 3 березня 2024

Синоптик розповів, якою буде погода в Україні цього тижня.

В Україні до кінця лютого та у перші дні березня очікується комфортна суха і тепла погода. Найближчим часом опадів не передбачається.

Про це розповів метеоролог Ігор Кібальчич.

"Температурний фон по всій країні очікується вищим за норму, особливо високі показники прогнозуються в західних і південних регіонах, де середньодобова температура буде відповідати середині березня", - каже синоптик.

Понеділок, 26 лютого

Опадів в Україні не очікується, лише вночі у західній частині місцями пройде невеликий короткочасний дощ. У західних областях подекуди тумани. Температура повітря вночі становитиме -4...+1 °С, вдень +3...+8 °С. У західних та південних областях вночі +2...+7 °С, вдень +9...+14 °С, на Закарпатті до +16 °С.

Вівторок, 27 лютого

Очікується мінлива хмарність, без опадів. На крайньому заході вночі та вранці місцями тумани. Температура повітря вночі 0...-5 °С, вдень +3...+8 °С. У західних та південних областях (крім прибережної зони) вночі +1...+6 °С, вдень +9...+14 °С, на Закарпатті до +16 °С.

Середа, 28 лютого

Утримається тепла та суха погода по всій країні. У західній частині вночі та вранці місцями тумани. Температура повітря вночі 0...-5 °С, вдень +3...+8 °С. У західних та південних областях вночі +1...+6 °С, вдень +9...+14 °С, на Закарпатті до +16 °С.

Четвер, 29 лютого

На всій території країни очікується суха сонячна погода. Вночі та вранці у західних областях місцями туман. Температура повітря вночі -4...+1 °С, вдень +3...+8 °С. У західних та південних областях (крім прибережної зони) вночі +1...+6 °С, вдень +8...+13 °С, на Закарпатті до +17 °С.

П'ятниця, 1 березня

В Україні утримається малохмарна тепла погода, без опадів. Температура повітря вночі -1…+4 °С, вдень +7…+12 °С, у Криму та на Закарпатті +12…+17 °С.

Субота, 2 березня

Опадів не передбачається. Вітер східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі -2…+3 °С, вдень +6…+11 °С, у західних та південних областях +8…+13 °С.

Неділя, 3 березня

Істотних опадів в Україні не передбачається. Вітер східної чверті, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -3...+2 °С, вдень +6...+11 °С, у північних областях 0...+5 °С.

Нагадаємо, після 5 березня буде температурний "сюрприз" –прогноз погоди на початок весни.

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