Укрaїнa
21
1 хв

Тепло відступає: де в Україні дощитиме 7 жовтня

Дощі 7 жовтня спостерігатимуться на Одещині, Вінниччині, Тернопільщині та Хмельниччині. На решті території — без істотних опадів.

Катерина Сердюк
Погода

Погода / © ТСН

Завтра, 7 жовтня, очікуються опади у деяких регіонах України. Температура повітря становитиме від +9 до +18.

Про це написала синоптикиня Наталія Діденко.

Тепла не очікується

За її словами:

  • на заході прохолодно — +9+12

  • на півдні та сході — +15+21

  • на півночі — +12+14

  • у центрі — +12+16

  • на Дніпропетровщині — до +18 градусів.

«У Києві 7-го жовтня без істотних опадів, вдень до +14 градусів», — зазначила експертка.

Як ми писали, сьогодні, 6 жовтня, в Україні переважатиме хмарна погода. Сонця очікувати не слід. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Подекуди можливі опади. Вночі та вранці в Україні місцями спостерігатимуться тумани.

Температура вдень становитиме +10…15°С, а на сході та півдні країни буде +13…18°С. На високогір’ї Карпат температура вдень у межах +3…8°С, а у західних регіонах — близько +9…12°С.

