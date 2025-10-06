- Дата публікації
Тепло відступає: де в Україні дощитиме 7 жовтня
Дощі 7 жовтня спостерігатимуться на Одещині, Вінниччині, Тернопільщині та Хмельниччині. На решті території — без істотних опадів.
Завтра, 7 жовтня, очікуються опади у деяких регіонах України. Температура повітря становитиме від +9 до +18.
Про це написала синоптикиня Наталія Діденко.
Тепла не очікується
За її словами:
на заході прохолодно — +9+12
на півдні та сході — +15+21
на півночі — +12+14
у центрі — +12+16
на Дніпропетровщині — до +18 градусів.
«У Києві 7-го жовтня без істотних опадів, вдень до +14 градусів», — зазначила експертка.
Як ми писали, сьогодні, 6 жовтня, в Україні переважатиме хмарна погода. Сонця очікувати не слід. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Подекуди можливі опади. Вночі та вранці в Україні місцями спостерігатимуться тумани.
Температура вдень становитиме +10…15°С, а на сході та півдні країни буде +13…18°С. На високогір’ї Карпат температура вдень у межах +3…8°С, а у західних регіонах — близько +9…12°С.