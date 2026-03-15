Тепло відступає: коли в Україну повернуться дощі та похолодання

Погода в Україні на тиждень

Після теплих днів погода в Україні почне змінюватися — поступове зниження температури та поява опадів можливі уже з середини тижня.

Про це заявила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, новий тиждень принесе в Україну «свіжість». Попри те, що понеділок ще порадує сонячним теплом, температурні показники згодом почнуть падати.

Завтра, 16- березня, ще буде тепла сонячна погода, очікується вдень +9+13 градусів.

«Температура повітря поступово знизиться і становитиме у денні години +5+10 градусів. Із середи зʼявляться опади. Періодичні», — попереджає Діденко.

Погода у Києві

У Києві у понеділок погода очікується без опадів, +10+12 градусів. Проте надалі у столиці стане прохолодніше.

«Надалі — холодніше, але згідно з нормами березня», — зазначає Наталка Діденко.

