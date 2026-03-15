ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1168
Час на прочитання
1 хв

Тепло відступає: коли в Україну повернуться дощі та похолодання

Весняне тепло в Україні затримається ненадовго: вже з середи очікуються опади і похолодання.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
Погода в Україні на тиждень

Після теплих днів погода в Україні почне змінюватися — поступове зниження температури та поява опадів можливі уже з середини тижня.

Про це заявила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, новий тиждень принесе в Україну «свіжість». Попри те, що понеділок ще порадує сонячним теплом, температурні показники згодом почнуть падати.

Завтра, 16- березня, ще буде тепла сонячна погода, очікується вдень +9+13 градусів.

«Температура повітря поступово знизиться і становитиме у денні години +5+10 градусів. Із середи зʼявляться опади. Періодичні», — попереджає Діденко.

Погода у Києві

У Києві у понеділок погода очікується без опадів, +10+12 градусів. Проте надалі у столиці стане прохолодніше.

«Надалі — холодніше, але згідно з нормами березня», — зазначає Наталка Діденко.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні цієї весни.

Дата публікації
Кількість переглядів
1168
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie