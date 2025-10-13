ТСН у соціальних мережах

Тепло вже не буде: прогноз погоди в Україні 13-17 жовтня

Тиждень в Україні розпочнеться з дощів та похолодання. У багатьох областях вдень буде +8°…+11°.

Сонця стане менше і трохи знизиться температура

Сонця стане менше і трохи знизиться температура / © Pixabay

В Україні погода практично не зміниться — дощитиме. Температура повітря опуститься і стане холодніше.

ТСН.ua — про погоду в Україні на весь робочий тиждень.

Погода 13 жовтня

Київ — чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться, +7 +9.

Чернігів — ніч та ранок минуть без опадів. Удень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися, +6 +9.

Суми — вдень очікується дощ, який до вечора повинен закінчитися. Також до +9.

Луцьк — погода потішить нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора, +5 +11.

Рівне — ранок буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів. Також до +11.

Хмельницький — уночі, можливо, пройде дощ. Увесь день, починаючи від ранку, мине без опадів, +5 +9.

Тернопіль — вночі можливий дощ. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться. Температура +6 +11.

Львів – уночі дощ, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається. Також до +11.

Чернівці — вранці йтиме дрібний дощ. Удень та ввечері опадів не очікується, +8 +12.

Вінниця – вночі буде дрібний дощ. Вранці, вдень та ввечері — без опадів, +7 +11.

Черкаси — вдень небо затягнеться хмарами, але вечір буде ясним, як і ранок. Без опадів, до +10.

Кропивницький – погода буде ясною, вдень з’являться хмари, але ввечері від них не залишиться й сліду, +7 +13.

Полтава — вночі можливий дощ. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться, до +11.

Дніпро — вранці йтиме дощ. Удень та ввечері опадів не очікується, +8 +12.

Одеса — похмура погода буде триматися не весь день — ввечері небо стане чистим та ясним. Без опадів, до +14.

Миколаїв — хмари, що вкривали небо вранці, вдень зникнуть, і до самого вечора вони вже не з’являться, +8 +15.

Херсон – ранок та день будуть хмарними, тільки вечір потішить ясним небом. Також до +15.

Запоріжжя – вранці піде дощ, який до полудня повинен закінчитися. У другій половині дня опадів не очікується, +9 +14.

Сімферополь — вранці та вдень очікується дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора. Також до +14.

Харків — уночі можливий дощ. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться, до +10.

Донецьк — удень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути, +7 +13.

Луганськ — удень піде дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Також до +13.

Житомир – ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. Без опадів, +6 +11.

Ужгород — хмарна погода протримається увесь день. Без опадів, +7 +14.

Івано-Франківськ – вранці триватиме нічний дрібний дощ, але ближче до середини дня він повинен закінчитися. До +12.

Якою буде погода у вівторок

У вівторок, 14 жовтня, у Києві, Чернігові, Сумах та Житомирі — вдень можливий дрібний дощ, але ближче до вечора опади припиняться. Температура коливатиметься від +5 до +9 градусів.

У Луцьку, Рівному, Хмельницькому, Тернополі, Львові та Чернівцях — переважатиме хмарна, подекуди похмура погода. Сонце визиратиме рідко, але дощів не очікується. Повітря прогріється до +9…+10 градусів.

Вінниця, Черкаси, Кропивницький — день пройде спокійно: без опадів, з мінливою хмарністю. Температура вдень сягне +10…+12 градусів. Харків, Полтава, Донецьк і Луганськ — ранок буде ясним, а вдень небо затягнеться хмарами. Подекуди пройде легкий дощ, але короткочасний. Стовпчики термометрів покажуть +9…+13.

Одеса, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя та Крим — отримає найтепліший день тижня. Ранок там буде сонячним, вдень з’являться хмари, проте без дощу. Повітря прогріється до +13…+14 градусів. А в Ужгороді день розпочнеться похмуро, зате потім вигляне сонце — коротке, але приємне осіннє тепло до +12 градусів.

Чим здивує середа

У середу погода в Україні переважно буде хмарною, місцями з невеликим дощем, який ближче до вечора поступово припиниться. У Києві, Житомирі та навколишніх районах — небо буде затягнуте хмарами, вдень можливий дрібний дощ, але до вечора опади вщухнуть.

У центрі та на сході протягом дня хмарно, ранок без опадів, вдень буде дрібний дощ, до вечора — без істотних опадів. У Рівному хмари триматимуться весь день, ранковий дрібний дощ закінчиться до вечора. У Львові весь день — затяжна хмарність, опадів не буде.

Прогноз погоди на четвер

У четвер, 16 жовтня, в Україні в більшості регіонів переважатиме хмарна погода — інколи із проясненнями, але без суттєвих опадів. До прикладу, у Києві — хмарно весь день, без істотних дощів.

В Одесі — вдень з’являться хмари, але вечір мине більш ясно. Без опадів. У Львові сонце в цей день буде рідко з’являтися з-за хмар. Без опадів. У Луганську хмари вже з ранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься до кінця дня. Без опадів.

Якою буде погода у п’ятницю

У п’ятницю, 17 жовтня, погода в Україні буде по-осінньому мінливою: у більшості регіонів — хмарно, місцями невеликий дощ, але без серйозних опадів. Температура поступово знижується, проте день ще залишиться відносно теплим.

До прикладу, за попередніми даними, у Києві очікується хмарна погода, можливий невеликий дощ у першій половині дня. Вдень стовпчики термометрів покажуть +13…+15 °C, вночі — близько +9 °C.

У Львові — також похмуро, вдень можливі короткочасні дощі, які ближче до вечора припиняться. Температура — до +12 °C. У Херсоні зранку може пройти дрібний дощ, далі — хмарно, але без опадів. Максимум — близько +16 °C. А от у Донецьку день мине без істотних опадів, небо буде затягнуте хмарами, температура вдень — +13…+15 °C.

Раніше синоптик повідомив, що в Україні може потеплішати лише після 20 жовтня. Втім, вже у найближчі дні температура повітря навпаки знизиться і погода поки що не потішить теплом.

