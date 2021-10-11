Тепло з власних котелень: на Волині ковід-госпіталь рятується від холодів дровами та тріскою

Тепло з власних котелень: на Волині ковід-госпіталь рятується від холодів дровами та тріскою

Зараз в ковідному відділенні госпіталю перебувають близько 150 пацієнтів.

На Волині один з госпіталів, де лікують хворих на коронавірус, почали обігрівати... дровами. Медики не стали чекати на початок опалювального сезону і запаслися полінами і скіпою.

Про це йдеться в сюжеті "24 каналу".

Так, тепло в лікарню подають два котли: один нагріває воду, інший — батареї. Якщо ж на вулиці тепла погода і в вікна б'є сонячне світло, піч топити перестають, однак під вечір знову розкочегарюють.

Зараз в лікарні котельня працює в мінімальному режимі: за добу спалюють до трьох кубів тріски. Колоди, кажуть в лікарні, використовувати будуть, коли вдарять морози.

"На початку вересня були холодні дні, коли температура сягала 6—7 градусів уночі. Саме тому вирішили ввімкнути швидше опалення", — повідомив виконувач обов'язків директора лікарні Олександр Дудар

Відзначимо, що зараз в ковідному відділенні перебувають близько 150 пацієнтів, більшість з яких — "на кисні".

Нагадаємо, що в Одесі утворилася черга у реанімацію з хворих на COVID-19.

Коронавірус в Україні: в дитячому таборі “Молода Гвардія” спалах COVID-19

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання