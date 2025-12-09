ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
374
2 хв

Тепло зникне: синоптикиня розповіла, коли Україну накриє холодний фронт

Невдовзі в окремих регіонах зима про себе знову нагадає.

Олена Капнік
Аномально теплий грудень в Україні - наслідок надходження теплих повітряних потоків з південних широт, а також глобальних процесів. Зокрема, вони пов’язані із потеплінням та зміною клімату впродовж останніх десятиліть.

Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарі NV.

З її слів, цьогорічний грудень очікується в середньому на 2 градуси теплішим за кліматичну норму. Як приклад, синоптикиня назвала 7 грудня, коли середньодобова температура по території України була на 3−5 градусів вище за норму.

Втім, невдовзі в окремих регіонах зима про себе знову нагадає. Зокрема, на сході та північному сході будуть опади з мокрим снігом. Зокрема, сьогодні увечері мокрий сніг пролітатиме в Чернігові, Сумах, Харкові, але сніговий покрив буде незначний, а тому затримається хіба що на добу.

Загалом в країні переважатиме хмарна погода. Окремі прояснення можливі лише на півдні, зокрема на в Одеській області, та подекуди в центрі. Загалом погода цього тижня буде більш мінливою на тлі атмосферних фронтів, яких буде декілька.

«Навіть найближчими днями синоптична ситуація в Україні зазнає змін. Атмосферний тиск поволі поповзе донизу, а через циклони над Скандинавією з північного заходу почнуть переміщуватись атмосферні фронти. Вони зачеплять територію України й урізноманітнять місцеву погоду”, - каже Птуха.

За даними синоптикиня, 10−11 грудня на сході та північному сході денна температура буде в межах +1°…+7°. В усіх інших областях вночі буде 0°…+7°, а вдень +4°…+11°.

12−13 грудня вночі стовпчики термометрів покажуть 0°…+6°, а вдень +3°…+9°. На півдні температура підніметься до +12°. Натомість на північному сході навіть удень очікується у межах 0…+6°.

Такою ж самою вже у більшості регіонів країни буде погода 13 грудня. Однак вночі у східних областях можливий невеликий мокрий сніг. Також наприкінці тижня на заході країни — до -6° морозу вночі, натомість на півдні у цей час від +3° до +9° удень.

У Києві 10 грудня вночі очікується невеликий дощ. Вночі очікується +2°…+4°, вдень стовпчики термометрів покажуть +6°…+8°.

Вже 11 грудня у столиці можливі прояснення, але прогнозується невеликий дощ. Температура ще підніметься на кілька градусів: вночі +4°…+6°, вдень +8°…+10°.

12 грудня знову задощить. Вдень температура повітря буде не вище +8°. Натомість 13 грудня стане прохолодніше, температура повітря опуститься до +4°…+6° впродовж доби.

Нагадаємо, керівниця відділу прикладної метеорології та кліматології Укргідрометеорологічного інституту Віра Балабух вразила прогнозом на зиму. Середня температура прогнозується ще вищою, ніж очікувалося раніше, і сягатиме 3–4 градусів вище за норму. Найбільше температурна аномалія буде відчуватися у західних та північних областях України.

