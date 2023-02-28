Теплого Олекси 2023 року: коли, що це за свято і які традиції існують

В народі вважається, що на день вшанування пам'яті преподобного Олексія, настає справжня весна. Тому наші предки часто називали цю дату "Теплого Олекси". Читайте в матеріалі ТСН.ua, коли свято Теплого Олекси і що не можна робити цього дня.

Православні християни вшановують пам'ять преподобного Олексія щороку 30 березня. 2023 року це буде четвер. Також цього дня за церковним календарем свої іменини святкують всі чоловіки, які мають ім'я Олексій. Згідно з народними переказами 30 березня приходила справжня весна, тому в народі його ще називали Теплого Олекси.

Теплого Олекси — що це за свято, його історія

Преподобний Олексій жив в IV-V столітті у Римі. Народився в заможній християнській родині, яка жила дуже благочестиво. В юнацькі роки одружився, але залишив молоду дружину, зрікся всіх привілеїв та вирішив присвятити себе Богу.

Протягом сімнадцяти років жив Олексій в місті Едессі біля храму Пресвятої Богородиці, щодня молився і постився. Якось з'явилася паламареві цього храму Божа Матір і звеліла знайти на вулиці жебрака на ім'я Олексій та завести його всередину. А ще назвала його чоловіком Божим. Тоді багато людей дізналися про праведника і почали його шанувати.

Однак святому не потрібна була слава. Бажаючи уникнути її, він залишив місто і зрешною потрапив назад до Риму. Рідний батько не впізнав свого сина і Олексій просидів під батьківським домом як жебрак, просячи милостині. Якось змилостився над жебраком батько Олексія і поселив його у куточку свого двору та давав харчі з власного столу. Ще 17 років прожив так Олексій, зносячи кпини від слуг. Після його смерті знайшли біля нього записку з його справжнім ім'ям та описом життя. Поховали у Римі.

Що можна робити: традиції

Теплого Олекси: що можна робити / Фото: pixabay.com

Найчастіше передостанній день березня видавався теплим, тому господарі вже готувалися до початку польових робіт, виносили картоплю на вулицю, щоб загартувати її, і ремонтували інвентар. Але всю роботу намагалися зробити до вечора, щоб потім зібратися всією сім'єю за трапезою та попрощатися із зимою.

Якщо 30 березня вже повністю сходив сніг, пасічники виносили надвір вулики і замовляли бджіл. Робилося це, щоб комахи не шукали собі інших господарів. А ще обов'язково молилися преподобному Олексію, щоб той захистив бджіл від напастей, послав гарне літо і "медові" ріки.

Дівчата на Теплого Олекси збиралися разом і йшли закликати весну. Для цього брали полотно та пиріг, виходили в поле, кланялися на всі боки, а потім промовляли: "Ось тобі, весна-мати, нова обновка!". Полотно і пиріг залишали в полі.

Наші предки дуже шанували березу, тому починали 30 березня збирати її бруньки, оскільки вони, за повір'ями, мали цілющу силу. За вечерею обов'язково ласували напоями з медом та березовими бруньками.

Існує ще одне цікаве повір'я. На Теплого Олекси вперше співає пташка вівсянка. Якщо почути її пісню і відповісти їй такими словами: "Іду в ліс по рогіз, ходи зі мною", то влітку в лісу буде багато ягід та грибів.

Прикмети на Теплого Олекси

Погода на Теплого Олекси покаже, яким буде Великдень.

Якщо тепло і сонячно, рік буде врожайним.

На ліщині вже з'явилися "сережки" — весна вже остаточно настала.

Якщо 30 березня бджоли зроблять свій перший виліт, буде урожайний рік для меду.

Не видно шпаків на Теплого Олексу, значить потрібно чекати на негоду.

Високо летять гуси на похолодання і снігопади.

Що не можна робити на Теплого Олекси

Що не можна робити на Теплого Олекси / Фото: pixabay.com

В день вшанування пам'яті преподобного Олексія Церква не дозволяє:

вишивати, шити, плести, в'язати;

займатися важкою фізичною працею і прати;

планувати далеку подорож;

давати в борг (особливо, якщо ви жінка з дітьми);

їсти непісні страви.

Молитва до преподобного Олексія

О, великий Христовий угоднику, святий чоловіче Божий Олексію, що душею на небесах біля Престолу Господнього перебуваєш, а на землі, даною тобі Богом благодаттю, різні чудеса здійснюєш! Зглянься милостиво на людей, які біля ікони твоєї з сокрушенням сердець моляться і просять у тебе допомоги та заступництва.

Простягни молитовно до Господа Бога чесні руки твої і виблагай нам у Нього прощення гріхів наших вільних і невільних: тим, що від хвороб страждають, зцілення; тим, що спокуси терплять, заступництво; тим, що у скорботі перебувають, — заспокоєння; тим, що бідують, — швидку допомогу, а всім, що шанують тебе — мирний та християнський кінець життя і добру відповідь на Страшному Суді Христовому.

О, угоднику Божий, не посором надії нашої, яку на тебе після Бога та Владики покладаємо, але будь нашим помічником і покровителем для спасіння. Щоб твоїми молитвами, отримавши благодать та милість від Господа, ми прославляли чоловіколюбність Отця і Сина, і Святого Духа, в Тройці славимого і поклоняємого Бога, і твоє святе заступництво, нині, і повсякчас, і на віки віків.

Амінь.

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