«Теплокровні»: як пересувний донорський хаб допомагає рятувати життя

У центрі Києва з'явився незвичайний автобус із великим червоним серцем та написом «Теплокровні». Це пересувний донорський хаб, запущений спільно банком ПУМБ, Mastercard, ДонорUA та ГО «Агенти крові». Його головна мета — не лише збирати кров для поранених захисників, захисниць та цивільних, а й популяризувати культуру донорства в Україні.

Як працює хаб і що всередині

Всередині автобуса облаштований комфортний простір, де кожен охочий може пройти повний цикл донації. На першому поверсі планують невдовзі відкрити освітню зону, де фахівці розвінчуватимуть міфи про донорство та популяризуватимуть його.

Процес донації максимально спрощений:

Реєстрація: Завдяки зручній онлайн-реєстрації можна записатися на конкретний час, уникнувши черг та зайвої бюрократії. Перевірка: Перед здачею крові лаборант перевіряє групу крові, резус-фактор та рівень гемоглобіну. Для жінок мінімальний показник гемоглобіну — 125 г/л, для чоловіків — 135 г/л. Донація: Якщо показники в нормі, донор підкріплюється чаєм та печивом, а потім здає 450 мл крові. Весь процес займає близько 10 хвилин. Відновлення: Після донації необхідно відпочити 10-15 хвилин, оскільки може тимчасово падати тиск. За добу хаб може прийняти 70 осіб.

Що треба знати, щоб стати донором:

Вік та вага: Донором може стати будь-який повнолітній громадянин або громадянка України, вагою від 50 кг й без медичних протипоказань.

Підготовка: За дві доби необхідно утриматися від вживання алкоголю, за добу — від жирної їжі, молочних продуктів і яєць, за 2 години до процедури — не курити.

Користь та цікаві факти про донорство

Донорство крові — це не лише благородний вчинок, а й корисна для здоров'я процедура.

Користь для серця: Дослідження показують, що регулярна здача крові знижує ризик серцево-судинних захворювань, зокрема інфарктів та інсультів.

Оновлення організму: Коли людина здає кров, її організм отримує сигнал до оновлення. Це стимулює кровотворення, вироблення нових, здорових клітин крові.

Діагностика здоров'я: Кожна донація супроводжується безкоштовною перевіркою крові на ВІЛ, гепатити та сифіліс. Це дозволяє донору регулярно контролювати стан свого здоров'я.

Один донор — потенційно три врятованих життя: Одна порція крові (450 мл) може бути розділена на компоненти (плазма, еритроцити, тромбоцити), які використовуються для лікування різних захворювань. Одна донація може врятувати до трьох життів.

В Україні дефіцит: За даними ВООЗ, для безперебійного забезпечення кров'ю потрібно 33 донації на 1000 осіб. В Україні цей показник навіть у мирний час був утричі менший — лише 11 донацій.

Чому це важливо

За словами Ксенії Сікорської, маркетинг-директорки ПУМБ, з початком повномасштабного вторгнення потреба в донорській крові зросла на 60%. Це величезний виклик для країни.

"Тема донорства у нас дещо демонізована — люди чомусь цього бояться. А нам хочеться, щоб в Україні донорство стало таким же звичним явищем, як, наприклад, в Ізраїлі. Там — це звична справа, як у нас пити каву зранку. Ми прагнемо, щоб ця культура стала популярною, щоб люди до цього активніше долучалися. Насправді ж кров потрібна у великій кількості і постійно, тому для нас це великий виклик. З одного боку — збирати кров, а з іншого — розбудовувати цю культуру. Тому у хабі люди можуть дізнатися, що донорство — це не страшно, безпечно і хто саме може стати донором. Наша ціль, щоб про це дізнавалося якомога більше людей", — розповіла вона.

У Mastercard вірять, що об’єднавши зусилля, завжди можна створити щось більше – заради допомоги тим, хто цього особливо потребує.

“Ми раді спільно з партнерами реалізовувати проєкти, які справді змінюють життя людей. І саме таким є наш спільний проєкт з ПУМБ – «Теплокровні», який покликаний популяризувати культуру донорства і зробити процес здачі крові дружнім та по-справжньому теплим. Віримо, що такий проєкт критично важливий, адже потреба в донорській крові сьогодні висока, як ніколи. Ми вдячні кожному, хто вже долучився до ініціативи і завітав до нашого пересувного донорського хабу. Це ті дії, які рятують життя та ще раз засвідчують потужну силу єднання українців заради допомоги», – Наталя Байдала, директорка з маркетингу Mastercard в Україні та Молдові.

Що далі?

Після Києва мобільний хаб «Теплокровні» вирушить у тур містами України, щоб залучити якомога більше нових донорів. Стежити за графіком та зареєструватися на донацію можна на сайті teplokrovni.com.ua.

Крім того, всі, хто хоче підтримати ініціативу, але не може здати кров, можуть придбати мерч з лінійки «Теплокровні». 50 % коштів з продажу мерчу буде перераховано до ГО «Агенти крові» на закупівлю засобів тактичної медицини. Таким чином, кожен може зробити свій внесок у порятунок життів.