Тепловий удар, зневоднення і загострення хвороб: як українці переживають шалену спеку

У зоні ризику люди, які мають серцево-судинні захворювання.

В усіх регіонах України цими днями спостерігається неймовірна спека, яка однаково небезпечна і для молодих, і для літніх людей. Про те, як врятуватися під час високих температур, розповідають у сюжеті ТСН.19:30.

У такі спекотні дні виходити на вулицю без сонцезахисного крему, темних окулярів та пляшки води ризиковано. Спека може спровокувати тепловий або сонячний удар, зневоднення організму або й загострення хронічних захворювань. Через спекотну погоду можуть виникати запаморочення, потемніння в очах та нудота.

Насамперед слід бути уважними в таку пору тим, хто має має проблеми із серцево-судинною системою. Без зайвої потреби на вулицю їм краще не виходити, а якщо вже довелося, то обов’язково - в одязі із легких тканин та в головному уборі.

Оскільки через спекотну погоду збільшується навантаження на серцево-судинну систему, то не варто її додатково переобтяжувати. В такі дні варто виключити з раціону жирну, копчену та солону їжу, а також напої, які містять кофеїн.

Фізичні навантаження під час спеки можуть стати додатковим стресом для організму. Тому перед тим, як починати займатися влітку в спортзалі, варто проконсультуватися у свого лікаря.

Тренер з тайського боксу Дмитро Михайлов радить в обідню пору займатися тільки у приміщенні, де є кондиціонер. При цьому приміщення потрібно додатково провітрювати, щоб його потік постійно змінювався.

“Потрібно тренуватися на 50 відсотків своїх можливостей, вранці або ввечері”, - рекомендує фахівець.

Від розпеченого повітря на вулиці мешканці української столиці рятуються по-різному. Хтось ховається в тіні дерев у парку, а комусь допомагає мокрий рушник на шиї.

Рятують від спеки й синоптики своїми прогнозами. За їхніми словами, вже цієї неділі має стати хоч трохи прохолодніше.

Нагадаємо, що народний синоптик Леонід Горбань прогнозує цього року доволі спекотне літо, але з дощами та грозами.

Погода в Україні: як урятуватися під час високих температур повітря

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