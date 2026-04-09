- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 370
- Час на прочитання
- 2 хв
Теракт за «львівським сценарієм» готували у Хмельницькому: СБУ затримала агента РФ
Агент РФ готував теракт із дистанційним підривом у місці скупчення військових у Хмельницькому.
Контррозвідка СБУ запобігла теракту у Хмельницькому. За даними слідства, агент російських спецслужб планував підірвати саморобну бомбу в місці скупчення українських військових.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Слідчі встановили, що для збільшення кількості жертв зловмисник мав намір діяти за вже відомою схемою: зробити анонімний виклик на «102», щоб на місце прибув наряд поліції, і саме в цей момент дистанційно активувати вибухівку.
Агента затримали «на гарячому» під час дорозвідки — він обирав локацію для закладки вибухового пристрою. У нього вилучили готовий саморобний вибуховий пристрій і телефон із доказами співпраці з РФ.
За даними СБУ, виконавцем виявився місцевий наркозалежний, якого завербували через Telegram-канали, коли той шукав гроші. Після цього він отримав інструкції з виготовлення вибухівки та завдання знаходити місця скупчення військових.
Під час підготовки теракту чоловік фіксував координати об’єктів, фотографував їх і передавав інформацію кураторам.
Затриманому вже повідомили про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Теракт у Львові
У лютому подібний теракт стався у Львові. У центрі міста пролунали вибухи, внаслідок яких загинула 23-річна поліцейська, ще понад 20 людей отримали поранення.
За даними слідства, виконавицю також завербували через Telegram, пообіцявши гроші за встановлення вибухівки. Сам пристрій складався з підручних матеріалів і був начинений металевими елементами для посилення ураження.
Президент України Володимир Зеленський тоді заявив, що за організацією стоїть Росія, яка активно вербує виконавців для терактів у тилу.
Правоохоронці закликають повідомляти про підозрілі предмети, осіб або спроби вербування, щоб запобігти новим терактам.
Також нагадаємо, що раніше в Одесі викрили та затримали зловмисницю, яка готувала серію терактів за вказівкою російських спецслужб. 19-річна жителька Чернівців, завербована через месенджер, намагалася підірвати вантажівку з обладнанням для місцевого об’єкта критичної інфраструктури.