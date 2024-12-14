Теракт біля ТЦК у Дніпрі: кого затримали правоохоронці (фото)

У соцмережах можна знайти фото підозрюваного, яке він зробив на Красній площі у Москві.
Причетним до встановлення та підриву саморобного вибухового пристрою біля приміщення ТЦК та СП у Дніпрі виявився мешканець Дніпропетровщини Рубен Восканян.
Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.
“Терориста, який підірвав вибуховий пристрій біля ТЦК в Дніпрі, звуть, ймовірно, Рубен Восканян”, - написав він, опублікувавши фото підозрюваного.
У соцмережах можна знайти фото Рубена Восканяна, які він зробив на Красній площі у Москві.
Раніше повідомлялося, що 14 грудня у Дніпрі пролунав вибух на перетині вулиць Степана Бандери та Лесі Українки. Внаслідок інциденту загинула людина, є поранені, серед них - двоє поліцейських.
Нагадаємо, в СБУ повідомили, що до теракту причетний раніше судимий 37-річний мешканець області, якого було затримано.
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