Теракт на Закарпатті: депутату, який підірвав гранати на засіданні сільради, призначили судово-психіатричну експертизу

Він може вирушити у в'язницю до кінця життя.

Чоловіку, який підірвав декілька гранат під час засідання сільської ради на Закарпатті, призначили судово-психіатричну експертизу.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як зазначається, підозрюваному призначили судово-психіатричну експертизу. Крім того, у звʼязку зі смертю ще одного потерпілого, після завершення необхідних експертиз, розглядатиметься питання стосовно перекваліфікації справи на тяжчу частину статті, яка передбачає покарання у виді довічного ув’язнення.

Нагадаємо, що на Закарпатті від травм, отриманих внаслідок підриву гранат Сергієм Батриним під час засідання Керецьківської сільської ради, помер ще один постраждалий — 47-річний депутат сільради.

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