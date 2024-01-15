Теракт на Закарпатті: кількість загиблих зросла до двох

46-річний Мирослав Нитка перебував у лікарні від 15 грудня.

На Закарпатті від травм, отриманих внаслідок підриву гранат Сергієм Батриним під час засідання Керецьківської сільської ради, помер ще один постраждалий — 47-річний депутат сільради.

Про це повідомив заступник голови Мукачівської райради Роман Тарабій.

"Сьогодні в обласній лікарні помер 46-річний Мирослав Нитка. Він був позафракційним депутатом та начальником відділу місцевого ЦНАП. Політик перебував у лікарні від 15 грудня 2023 року, вибухів боєприпасів під час обговорення бюджету. Загалом постраждало 26 людей", — написав Роман Тарабій.

Нагадаємо, депутат сільради від партії "Слуги народу" Сергій Батрин підірвав декілька гранат у кімнаті, де тривало засідання.

16 грудня у медзакладі помер один із поранених.

На ТСН.ua вже публікували відео, де підривник Сергій Батрин кинув гранати, коли вирішувалися бюджетні питання.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ДЕПУТАТ ПІДІРВАВ ГРАНАТИ під час сесії! Багато поранених! Моторошні подробиці!

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