Теракт у Бердянську: вибух вбив двох ФСБівців і поранив одного

У тимчасово окупованому Бердянську підірвали трьох працівників ФСБ.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За даними посадовця, двох із них було ліквідовано, один перебуває в лікарні.

"Приблизно о 6:15 біля будівлі, де розміщується ФСБ (Бердянськ, вул. Маяковського, 40 - колишній Будинок культури Дормаш) вибухнула машина співробітника ФСБ під час, коли фсбешники сідали в машину", – зазначив він.

Місце де відбувся підрив працівників ФСБ (карта) / Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Нагадаємо, партизани руху "АТЕШ" провели успішну диверсію у Донецьку, спаливши військовий автомобіль росіян неподалік військової частини В/Ч 08802 бригади "Кальміус", яка активно воює на Донецькому напрямку.

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