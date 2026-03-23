Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1468
Час на прочитання
2 хв

Теракт у Бучі: усе про затриманого підозрюваного та нові деталі (фото)

Вибухи в Бучі на Київщині організував 21-річний місцевий житель.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
На місці вибуху

На місці вибуху / © Національна поліція України

У Бучі правоохоронці затримали виконавця сьогоднішнього подвійного теракту, внаслідок якого дістали поранення двоє правоохоронців.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

«Встановлено та затримано безпосереднього виконавця — громадянина України 2004 року народження. Слідство також володіє інформацією про інших осіб, причетних до цього злочину. Тривають заходи для їхнього встановлення і затримання», — йдеться у повідомленні.

За фактом теракту розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 258 КК України. Завдяки злагодженій роботі прокуратури, СБУ та Національної поліції злочин вдалося розкрити.

Зловмисника затримано

Що відомо про затриманого

У Службі безпеки України повідомили, що за попередньою інформацією, його завербували російські спецслужби через Інтернет.

Від них він отримав інструкцію з виготовлення двох саморобних вибухових пристроїв. Для дистанційної активації кожну з бомб агент спорядив мобільним телефоном.

Далі зловмисник заклав вибухівки на місці запланованого теракту: одну заховав під лавкою біля входу до під’їзду житлового будинку, іншу — поблизу сміттєвого контейнера.

З його слів, він познайомився з невідомим через комп’ютерну гру. Через деякий час новий знайомий почав шантажувати хлопця та погрожувати йому.

Невідомий начебто казав, що знає, де перебуває мама хлопця і що нібито веде спостереження за нею з дрону. Тож аби вона залишилась живою, йому необхідно закласти вибухівку, повідомили деталі правоохоронці.

Теракт у Бучі 23 березня

За даними слідства, вранці о 5:34 надійшло повідомлення про вибух у Бучі. Саморобний вибуховий пристрій було закладено поблизу житлового будинку. Після прибуття на місце екстрених служб і правоохоронців під час проведення першочергових слідчих дій близько 7:35 стався другий вибух.

На місці теракту / © Національна поліція України

На місці теракту / © Національна поліція України

Перший вибуховий пристрій був закладений під лавкою біля багатоповерхового будинку. Вибухом вибито вікна, пошкоджено фасад і газові мережі. Пожежі вдалося уникнути.

За попередніми даними, другий пристрій також перебував поруч, і його підірвали дистанційно.

На місці теракту / © Національна поліція України

На місці теракту / © Національна поліція України

Очевидці події розповідають, що прокинулися від вибуху, ударна хвиля була відчутною.

Одразу зʼявилася підозра про теракт, тому що на землі побачили вирву, а навколо багато нових, невикористаних гайок, розповів один зі свідків у відео Бучанської міської ради.

