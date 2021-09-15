Теракт у Дніпрі: з’явилися фото і відео з місця події

Теракт у Дніпрі: з’явилися фото і відео з місця події

Автомобіль з двома людьми у салоні був знищений вибухом.

Сьогодні, 15 вересня, приблизно о 09:00 в Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького під час руху вибухнув автомобіль Nissan Primera. На місці події працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, експерти криміналістичної лабораторії. Наразі невідомо, що стало причиною вибуху.

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Одним із загиблих був ветеран АТО Олексій Кавлак. Другою загиблою – прессекретарка ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області Дар'я Гречищева.

У Дніпрі поліція відкрила кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

За повідомленням головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області, особи загиблих були попередньо встановлені за документами, виявленими на місці події.

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