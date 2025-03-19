Теракт у Франківську: постраждалому підлітку, який втратив дві ноги, оголосили підозру

Крім того, що підліток сам поплатився за свій вчинок і залишився без ніг, він ще й відповідатиме перед законом.
В Івано-Франківську повідомили про підозру 15-річному підлітку, який на замовлення російських спецслужб разом зі своїм 17-річним спільником влаштували вибух поблизу місцевого залізничного вокзалу 11 березня.
Про це у коментарі ТСН.ua розповіла речниця Управління СБУ в Івано-Франківській області.
За її словами, підлітку оголошено підозру за ч. 2 ст. 258 ККУ (терористичний акт). Хлопець поки перебуває в лікарні.
Раніше повідомлялося, що 15-річного хлопця з тяжкими пораненнями після вибухудоправили до лікарні. Він втратив дві ноги.
Нагадаємо, що 11 березня в Івано-Франківську сталися два вибухи біля залізничного вокзалу, під час яких загинув один неповнолітній, а ще один був поранений.
В СБУ розповіли, що це російські спецслужби підірвали двох своїх агентів, які переносили саморобний вибуховий пристрій поблизу залізничного вокзалу.
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