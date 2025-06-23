Теракт у Харкові: затримано агентів РФ, які намагалися підірвати воїна ЗСУ

Агент РФ

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СБУ та Нацполіція затримали російських агентів, які намагалися підірвати воїна ЗСУ. Теракт стався 14 червня у Харкові.

Про це повідомляє СБУ.

Деталі справи

За матеріалами справи, того дня російські спецслужбісти намагалися підірвати українського військового за допомогою саморобного вибухового пристрою (СВП).

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Вибух стався біля під’їзду 5-поверхового будинку, куди ворог заманив чоловіка під виглядом зустрічі з нібито знайомою дівчиною. Унаслідок спрацювання СВП потерпілий отримав множинні осколкові поранення, але наразі його стан стабілізовано.

«Як встановило розслідування, для підготовки теракту окупанти дистанційно завербували двох місцевих безробітних, один з яких — рецидивіст, що вже має судимість за крадіжку. Обидва потрапили у поле зору агресора, коли шукали „легких“ грошей на Телеграм-каналах. За інструкцією агресора агенти виготовили вибухівку, яку „підсилили“ гайками та спорядили телефоном для дистанційного підриву», — йдеться у повідомленні.

Готове СВП фігуранти заховали на місці спланованого теракту і навпроти замаскували під сміттєвим баком телефонну камеру з віддаленим доступом для окупантів. За допомогою гаджету російські спецслужбісти відстежили прибуття «на локацію» військового ЗСУ і в цей момент віддалено активували вибухівку.

Правоохоронці встановили особи терористів і затримали їх за місцем проживання, коли вони намагались знищити усі докази злочину.

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Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 258 (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб);

▪️ ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухового пристрою);

▪️ ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання та носіння вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу).

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Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.