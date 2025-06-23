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Теракт у Харкові: затримано агентів РФ, які намагалися підірвати воїна ЗСУ
Фігурантам за співпрацю з РФ загрожує до 12 років тюрми.
СБУ та Нацполіція затримали російських агентів, які намагалися підірвати воїна ЗСУ. Теракт стався 14 червня у Харкові.
Про це повідомляє СБУ.
Деталі справи
За матеріалами справи, того дня російські спецслужбісти намагалися підірвати українського військового за допомогою саморобного вибухового пристрою (СВП).
Вибух стався біля під’їзду 5-поверхового будинку, куди ворог заманив чоловіка під виглядом зустрічі з нібито знайомою дівчиною. Унаслідок спрацювання СВП потерпілий отримав множинні осколкові поранення, але наразі його стан стабілізовано.
«Як встановило розслідування, для підготовки теракту окупанти дистанційно завербували двох місцевих безробітних, один з яких — рецидивіст, що вже має судимість за крадіжку. Обидва потрапили у поле зору агресора, коли шукали „легких“ грошей на Телеграм-каналах. За інструкцією агресора агенти виготовили вибухівку, яку „підсилили“ гайками та спорядили телефоном для дистанційного підриву», — йдеться у повідомленні.
Готове СВП фігуранти заховали на місці спланованого теракту і навпроти замаскували під сміттєвим баком телефонну камеру з віддаленим доступом для окупантів. За допомогою гаджету російські спецслужбісти відстежили прибуття «на локацію» військового ЗСУ і в цей момент віддалено активували вибухівку.
Правоохоронці встановили особи терористів і затримали їх за місцем проживання, коли вони намагались знищити усі докази злочину.
Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 2 ст. 258 (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб);
▪️ ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухового пристрою);
▪️ ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання та носіння вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу).
Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.