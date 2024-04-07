Теракт у "Крокусі" та підрив "Північного потоку": Буданов відповів на заяви РФ про причетність України

Кирило Буданов відреагував на звинувачення Росії про нібито причетність України до терактів.

Те, що Росія без жодних доказів пов'язує Україну з терактом у підмосковному "Крокус Сіті Хол", очільник ГУР Кирило Буданов назвав "абсолютно абсурдним звинуваченням", яке має на меті ще більше закріпити ненависть до України у Росії.

Про це він розповів в інтерв'ю ARD у Києві, передає Tagesschau.

Буданов каже, що кількість росіян, які відкрито підтримують війну, становить понад 70%.

"Для України це вже не має ніякого значення", - зазначив він.

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Керівник ГУР також заперечує причетність України до підриву газопроводу "Північний потік".

"Я більш ніж впевнений, що ніхто з офіційних осіб в Україні не міг мати до цього відношення. Навіть фізично. І точно знаю, що жодній службі таких наказів не давали", - резюмував Кирило Буданов.

Нагадаємо, у вересні 2022 року на трьох із чотирьох ниток газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" сталися вибухи. Видання The Washington Post опублікувало матеріал про те, що український розвідник Роман Червінський нібито координував атаку України на газопровід "Північний потік".

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