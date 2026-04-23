Теракт у Києві: як стрілець отримав дозвіл на зброю та чи була довідка купленою

Іван Вигівський / © Національна поліція України

Реклама

Терорист Дмитро Васильченков, який влаштував масовий розстріл перехожих, у суботу, 18 квітня, у Голосіївському районі Києва, неподалік станції метро «Деміївська», володів вогнепальним карабіном абсолютно легально.

Голова Нацполіції Іван Вигівський у інтерв’ю РБК-Україна підтвердив, що всі документи у Васильченкова були в порядку, включно з медичним висновком.

«Ми знайшли клініку, яка надала йому медичні документи, з’ясували, що він там дійсно проходив медичний огляд. Ми взяли цю довідку спеціальну — 127/о, яка передбачена для отримання зброї, вона в нього була і свідчить про те, що у нього начебто все нормально з психічним здоров’ям», — повідомив Вигівський.

Реклама

На запитання про те, чи міг зловмисник просто купити цей документ, голова Нацполу відповів що, правоохоронці вже перевіряють цей факт.

«Зараз ми це перевіряємо і в рамках кримінального провадження, думаю, СБУ також перевірять. Як мінімум, він там півгодини був, міг там він за ці півгодини пройти медогляд, чи ні — не знаємо», — наголосив він.

Чому зброю не вилучили раніше

Як з’ясувалося, Васильченков мав проблеми із законом і раніше, проте прикрий збіг обставин та юридичні нюанси дозволили йому залишити карабін у себе. Дозвіл він отримав ще у 2020 році, до того, як потрапив у поле зору поліції через кримінальну справу.

«Так, у 2020 році. А судимості не було, там було примирення сторін. Якщо б йому штраф дали, ми б забрали зброю, а так це не підстава», — пояснив Вигівський.

Реклама

Зброю вже було виставлено у базу розшуку для вилучення, але зловмисник особисто з’явився до дозвільної системи з козирем у руках.

«Він прийшов у дозвільну систему і надав рішення суду про закриття кримінального провадження за примиренням сторін. І в такому випадку зброя вилученню не підлягала», — додав голова Нацполіції.

Наразі слідство триває. СБУ та Нацполіція вивчають діяльність приватної клініки, що видала довідку терористу, та перевіряють, чи не було це частиною корупційної схеми, яка призвела до трагедії в центрі Києва.

Теракт в Києві — останні новини

Нагадаємо, 18 квітня у Голосіївському районі Києва стався напад із захопленням заручників, унаслідок якого загинули семеро людей, а ще 14 дістали поранення. Зловмисник, який відкрив хаотичний вогонь по перехожих, був ліквідований під час штурму.

Реклама

Після стрілянини на вулиці нападник забарикадувався у приміщенні супермаркету, захопивши людей. Правоохоронці намагалися врегулювати ситуацію шляхом перемовин, які тривали 40 хвилин. Проте після того, як чоловік убив одного із заручників, спецпризначенці розпочали штурм, внаслідок якого стрільця було вбито.