Теракт у Києві: Кличко повідомив нові деталі про постраждалих

На місці теракту / © Getty Images

Після теракту у Києві, який стався 18 квітня, в лікарнях столиці перебувають 8 осіб.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«З них — одна дитина, яка перебуває в стабільному стані середньої тяжкості. Серед дорослих один постраждалий — у вкрай важкому стані, троє — в тяжкому і троє — в стані середньої тяжкості. Всім їм лікарі надають усю необхідну медичну допомогу», — зазначи він.

Теракт в Києві 18 квітня — останні новини

Стрілянина в Голосіївському районі Києва сталась 18 квітня. Спершу нападник хаотично розстрілював перехожих, а потім захопив заручників у супермаркеті. Правоохоронці 40 хвилин вели з ним переговори, але коли той вбив одного із заручників, почали штурм і ліквідували нападника.

Під час нападу загинули шість людей, ще 14 постраждали. Мотиви зловмисника досі невідомі, жодних вимог він не озвучував.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доручив очільникові Нацполіції Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій правоохоронців під час теракту в Києві та надати всю інформацію у Державне бюро розслідувань.

Згодом стало відомо, що на період перевірки та проведення службового розслідування співробітників поліції, яких звинувачують у втечі під час теракту у Києві, відсторонили від виконання службових обов’язків.

«Маємо встановити всі обставини події без винятків: вивчаються наявні відеоматеріали, зокрема й ті, що поширені в мережі, опитуються свідки», — заявив очільник Національної поліції Іван Вигівський.

За його даними, службове розслідування вже розпочато.

Перед цим у соцмережах зʼявилося відео, як поліцейські тікають від стрільця і залишають цивільну людину під вогнем.