Теракт у Києві: поліцейські втекли з місця стрілянини, дитина залишилась в епіцентрі - відео

Стрілянина в Голосіївському районі обірвала життя шістьох людей / © Associated Press

Під час учорашнього теракту в Києві двоє поліцейських не зробили нічого, щоб нейтралізувати стрільця.

До Мережі потрапило відео, на якому видно, що двоє правоохоронців, які, вочевидь, прибули на виклик, просто втекли з місця події після перших пострілів, залишивши без захисту й допомоги беззбройних цивільних, зокрема дитину, яка була змушена рятуватися самотужки.

На жаль, одному з дорослих чоловіків урятуватися не вдалося.

Офіційних коментарів Національної поліції щодо цієї ситуації наразі не було.

Теракт у Києві 18 квітня — останні новини

Києві у Голосіївському районі у суботу, 18 квітня, 58-річний уродженець Москви влаштував стрілянину. Він взяв заручників і забарикадувався в супермаркеті. Його ліквідували під час штурму спецпризначенці КОРД. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час брифінгу.

Внаслідок нападу щонайменше шестеро людей загинули, ще 14 поранені, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Зловмисник починав рух з вулиці Деміївська, дорогою вбив чотирьох людей. Пʼятою жертвою став заручник у супермаркеті «Велмарт». Шостою жертвою стала жінка близько 30 років, яка померла у лікарні.

Їхній син 2015 року народження із вогнепальним пораненням перебуває у дитячому медичному закладі, де йому надається необхідна допомога.

За фактом розстрілу цивільних та захоплення заручників розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 ККУ — терористичний акт.

В роботі у слідчих кілька версій мотиву стрільця. Відомо, що нападник раніше притягувався до кримінальної відповідальності.