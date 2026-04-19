Теракт у Києві: супермаркет, де сталася стрілянина, не працюватиме
У столиці після стрілянини 18 квітня зачинили магазин майже до кінця місяця.
У Києві супермаркет «Велмарт», де вчора нападник взяв в заручники людей, буде зачинений до 27 квітня.
Про це повідомляє «Суспільне».
Територія біля супермаркету досі загороджена.
Теракт у Києві 18 квітня — останні новини
У Голосіївському районі Києва 58-річний уродженець Москви, який жив в українській столиці, почав стріляти в людей на вулицях, а потім захопив заручників у супермаркеті, де його ліквідували спецпризначенці КОРД.
За останніми даними, крім стрілка, загинули шестеро людей і постраждали 14.
Сусіди чоловіка, який влаштував стрілянину в Голосіївському районі Києва, кажуть, що він жив у квартирі, поруч з якою скоїв теракт, близько 10 років. Чоловік жив сам, сім’ї не мав і з сусідами не спілкувався — лише вітався.
Тим часом Мережею шириться відео, на якому видно втечу копів з місця стрілянини.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доручив голові Нацполіції Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій правоохоронців під час теракту в Києві.