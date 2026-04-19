ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1409
Час на прочитання
1 хв

Теракт у Києві: супермаркет, де сталася стрілянина, не працюватиме

У столиці після стрілянини 18 квітня зачинили магазин майже до кінця місяця.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Теракт у столиці / © Associated Press

У Києві супермаркет «Велмарт», де вчора нападник взяв в заручники людей, буде зачинений до 27 квітня.

Про це повідомляє «Суспільне».

Територія біля супермаркету досі загороджена.

Теракт у Києві 18 квітня — останні новини

У Голосіївському районі Києва 58-річний уродженець Москви, який жив в українській столиці, почав стріляти в людей на вулицях, а потім захопив заручників у супермаркеті, де його ліквідували спецпризначенці КОРД.

За останніми даними, крім стрілка, загинули шестеро людей і постраждали 14.

Сусіди чоловіка, який влаштував стрілянину в Голосіївському районі Києва, кажуть, що він жив у квартирі, поруч з якою скоїв теракт, близько 10 років. Чоловік жив сам, сім’ї не мав і з сусідами не спілкувався — лише вітався.

Тим часом Мережею шириться відео, на якому видно втечу копів з місця стрілянини.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доручив голові Нацполіції Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій правоохоронців під час теракту в Києві.

Дата публікації
Кількість переглядів
1409
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie