Теракт у Києві: супермаркет, де сталася стрілянина, не працюватиме

Теракт у столиці / © Associated Press

У Києві супермаркет «Велмарт», де вчора нападник взяв в заручники людей, буде зачинений до 27 квітня.

Про це повідомляє «Суспільне».

Територія біля супермаркету досі загороджена.

Теракт у Києві 18 квітня — останні новини

У Голосіївському районі Києва 58-річний уродженець Москви, який жив в українській столиці, почав стріляти в людей на вулицях, а потім захопив заручників у супермаркеті, де його ліквідували спецпризначенці КОРД.

За останніми даними, крім стрілка, загинули шестеро людей і постраждали 14.

Сусіди чоловіка, який влаштував стрілянину в Голосіївському районі Києва, кажуть, що він жив у квартирі, поруч з якою скоїв теракт, близько 10 років. Чоловік жив сам, сім’ї не мав і з сусідами не спілкувався — лише вітався.

Тим часом Мережею шириться відео, на якому видно втечу копів з місця стрілянини.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доручив голові Нацполіції Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій правоохоронців під час теракту в Києві.