Теракт у Києві: з'явилася нова інформація про матір хлопчика, який постраждав

Жінка перебуває у лікарні / © Pixabay

Реклама

Інформація про смерть матері 12-річного хлопчика внаслідок стрілянини в Києві не відповідає дійсності.

Про це повідомила «Суспільному» директорка ДОЗ КМДА Мостепан.

За її інформацією, жінка перебуває в лікарні в тяжкому стані.

Реклама

Генпрокурор Руслан Кравченко уточнив, що загинула тітка хлопчика.

Теракт у Києві — останні новини

У суботу в Києві чоловік відкрив стрілянину по людях у Голосіївському районі. Загалом внаслідок цього загинуло шестеро. Зловмисника убили під час затримання — правоохоронці штурмували супермаркет, де той забарикадувався.

Тоді повідомлялося, що одна жінка померла у лікарні, їй було близько 30 років.

Серед поранених також охоронець супермаркету, куди увірвався стрілок.

Реклама

За останніми даними мера столиці Віталія Кличка, наразі у лікарнях перебувають восьмеро осіб. Дитина — у стабільному стані середньої тяжкості.