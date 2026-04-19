Укрaїнa
Теракт у Києві: з'явилася нова інформація про матір хлопчика, який постраждав
Мати хлопчика вижила — вона перебуває в лікарні у тяжкому стані.
Інформація про смерть матері 12-річного хлопчика внаслідок стрілянини в Києві не відповідає дійсності.
Про це повідомила «Суспільному» директорка ДОЗ КМДА Мостепан.
За її інформацією, жінка перебуває в лікарні в тяжкому стані.
Генпрокурор Руслан Кравченко уточнив, що загинула тітка хлопчика.
Теракт у Києві — останні новини
У суботу в Києві чоловік відкрив стрілянину по людях у Голосіївському районі. Загалом внаслідок цього загинуло шестеро. Зловмисника убили під час затримання — правоохоронці штурмували супермаркет, де той забарикадувався.
Тоді повідомлялося, що одна жінка померла у лікарні, їй було близько 30 років.
Серед поранених також охоронець супермаркету, куди увірвався стрілок.
За останніми даними мера столиці Віталія Кличка, наразі у лікарнях перебувають восьмеро осіб. Дитина — у стабільному стані середньої тяжкості.