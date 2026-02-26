Місце теракту у Львові 22 лютого / © Getty Images

У Кіровоградській області вчителька української мови Вікторія Сичова назвала теракт у Львові «народною помстою». Обласний Департамент освіти вже відреагував на інцидент, назвавши поведінку жінки ганьбою.

Про це повідомило видання «Гречка».

У день теракту у Львові, 22 лютого, під дописом у соцмережі про злочин у місті та загибель 23-річної поліцейської користувачка на ім’я Вікторія Сичова залишила коментарі, в яких назвала трагедію «народною помстою» правоохоронцям, а самих поліцейських прирівняла до «рашистів».

Скриншоти слів Сичової швидко розійшлися соцмережами. Згодом з’ясувалося, що жінка працює вчителькою української мови та літератури Живанівської філії Компаніївського ліцею Компаніївської селищної ради Кіровоградської області.

У подальшому обговоренні Сичова підтвердила, що є педагогинею, та наголосила, що висловлює власну позицію і має на це право.

Скандальна заява вчительки про теракт у Львові

Діалог у коментарях:

Вікторія Сичова: «А це треба було йти до поліції працювати? Людям очі вибивати?»

Катерина Соловей: «А жительці Рівненщини потрібні були рашистські гроші?»

Вікторія Сичова: «А це доведено??? Та поліція допекла всіх без рашистів — тепер писатимуть свої брехні про гроші. Про помсту народну треба писати!»

Світлана Черненко: «Ви педагог і таке пишете?»

Вікторія Сичова: «Відразу про педагога! Маю свою думку та й пишу! Ви ж теж пишете. Можливо, і вашу думку не поділяють, але ж не лізуть межи очі, як ви мені».

Реакція Департаменту освіти на слова вчительки

У коментарі «Гречці» директорка Департаменту освіти Кіровоградської ОВА Ельза Лещенко підтвердила, що про ситуацію їм відомо. За словами посадовиці, після появи інформації департамент зв’язався з керівництвом ліцею, де працює педагогиня, а також із заступником голови Компаніївської громади — засновника закладу освіти.Своєю чергою, вони звернулися до поліції.

Детальніші роз’яснення щодо обставин інциденту журналістам пообіцяли надати пізніше.

Наразі ж позицію департаменту посадовиця сформулювала так: «Наша думка — це ганьба цій вчительці!»

Нові деталі теракту у Львові

Зауважимо, напередодні 18-річній харків’янці вручили підозру за неправдиве повідомлення про злочин, що передувало теракту у Львові. У січні дівчина знайшла в Telegram «підробіток» і за 100 дол. погодилася анонімно заявити до поліції про вигадане пограбування магазину на вулиці Данилишина. Перебуваючи в Харкові, вона викликала екіпаж саме туди, де були закладені вибухові пристрої. Коли правоохоронці прибули на місце, сталися вибухи, внаслідок яких постраждали поліцейські та місцевий житель. Обіцяних грошей підозрювана так і не отримала.

Теракт у Львові — останні новини

25 лютого на Волині попрощалися з патрульною Вікторією Шпилькою, яка загинула під час теракту у Львові. Як повідомив очільник патрульної поліції Євген Жуков, останніми днями правоохоронці зазнають втрат по всій країні через ворожі атаки. Вікторія розпочинала службу в Херсоні 2021 року, а згодом перевелася до Львова. Восени 2025 року жінка вийшла заміж за колегу Максима, який у ніч її загибелі також був на чергуванні. За словами керівника львівської патрульної поліції Андрія Крутеня, Вікторія навіть не встигла отримати своє весільне відео.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, 18-річна харків’янка допомогла російським спецслужбам організувати теракт у Львові: здійснила анонімний дзвінок про вигадане пограбування магазину на вул. Данилишина. Перебуваючи в Харкові, вона виманила поліцію на місце, де інша спільниця заклала вибухівку. Після прибуття екіпажу пролунали вибухи.