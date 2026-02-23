Теракт у Львові: Росія готує нові диверсії по Україні — ISW

Теракт у Львові / © Львівська обласна прокуратура

Росія, ймовірно, готує нові удари після показового теракту у Львові 22 лютого. Кремль намагається підірвати довіру громадян до безпеки та розхитати суспільно-політичну ситуацію, використовуючи як самі атаки, так і інформаційний резонанс навколо них.

Про це пишуть в Інституті вивчення війни (ISW).

Росія не зупиниться

Українська влада покладає відповідальність за вибух у львівському торговому центрі 22 лютого на російські спецслужби, які, за даними слідства, організували атаку із застосуванням саморобного вибухового пристрою. Унаслідок двох детонацій загинула одна людина, ще щонайменше 25 дістали поранення, серед них — правоохоронці. За інформацією поліції, перший вибух стався після прибуття слідчо-оперативної групи на виклик про злом, а другий — коли на місце приїхали додаткові сили, що призвело до загибелі однієї поліцейської та тяжких поранень інших.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія координувала напад у Львові та завербувала виконавців через Telegram. У Нацполіції повідомили, що російські спецслужби залучили жінку з Рівненщини для виготовлення та встановлення вибухівки у визначених місцях. Міський голова Львова Андрій Садовий наголосив, що мета Росії — дестабілізувати ситуацію в Україні. Він зауважив, що місто могло бути обране навмисно через значну кількість людей — туристів та військових.

Українські спецслужби також вважають, що Кремль посилює диверсійну кампанію.

«Росія, ймовірно, продовжить такі напади та спроби вбивства для досягнення своєї мети дестабілізації України, а також може скористатися повідомленнями про напади або арешти, пов’язані зі зірваними змовами, для просування наративів, спрямованих на поширення паніки та недовіри в українському суспільстві», — пишуть аналітики ISW.

Як зазначав і президент Зеленський, теракт у Львові може стати не останнім. Він закликав місцевих керівників та урядові інституції докладати усіх зусиль для зменшення можливостей ворога та посилення захисту громадян.

«У нас є дані розвідки, що росіяни збираються й надалі робити такі речі, такі фактично напади на українців. Треба більше захисту для людей», — підсумував Зеленський.

Теракт у Львові — останні новини

Як стало відомо, підозрювана у теракті в центрі Львова, 33-річна жінка з Рівненщини, розповіла про співпрацю з РФ під час допитів. Вона зізналася, що куратори з російської ФСБ обіцяли їй винагороду в 60 000 гривень за виконання вибуху, щоб вона погасила борги. Втім цієї суми вона так і не отримала — їй перерахували лише гроші на компоненти вибухівки. Є відео, як вона купує необхідні деталі в гіпермаркеті. Їй повідомлено про підозру у тероризмі та державній зраді, за що передбачене довічне ув’язнення.

Генерал-майор СБУ у відставці Віктор Ягун назвав вибухи у Львові терактом, спрямованим на розхитування ситуації в тилу та психологічний тиск на українців. Він підкреслив, що вибухи були скоординовані з масованими ударами РФ по Україні та мали посилити відчуття небезпеки навіть у тилових регіонах. За його словами, подвійний вибух і вибір місця показують типовий «почерк» спецслужб РФ.