Теракт у Львові: скільки людей поранено через вибухи

Теракт у Львові

У Львові 22 лютого сталися вибухи. Інцидент кваліфікують як теракт, через який 24 людини поранені.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Що відомо про теракт у Львові

Як зазначається, близько 00:30 на лінію 102 надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина. Після прибуття першого патрульного екіпажу на місці стався вибух. Згодом, коли до локації під’їхав другий екіпаж, пролунав ще один вибух.

Попередньо встановлено, що здетонували саморобні вибухові пристрої. Унаслідок вибухів загинула 23-річна співробітниця поліції. Окрім цього, пошкоджено службовий автомобіль патрульних та цивільну автівку.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби. Потерпілим надається необхідна медична допомога.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що спричинив тяжкі наслідки). Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії та осіб, причетних до вчинення злочину.

Нагадаємо, у Львові пролунали два потужні вибухи. На жаль, з’явилася інформація про потерпілих та жертв.

Пізніше деталізували, що серед загиблих — правоохоронці, зокрема 23-річна жінка-поліцейська.

За інформацією влади, вибухи у Львові — це теракт. Станом на ранок у лікарнях перебувало 14 постраждалих. Їм надають допомогу.