Теракт у Львові: затриманій повідомлено про підозру (фото)

Виконавиця теракту у Львові / © Львівська обласна прокуратура

Затриманій за причетність до вибуху у Львові, внаслідок якого загинула поліцейська, 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомлено про підозру.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Жінку підозрюють у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.

«Підозра ґрунтується на об’єктивних доказах, які вказують на вчинення затриманою теракту, що забрав життя 23-річної поліцейської та призвів до поранення ще понад 20 осіб», — зазначив начальник відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Назар Марків.

За місцями проживання та перебування затриманої проведено обшуки. Вилучено докази протиправної діяльності.

Готується клопотання до суду про обрання жінці запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, що у ніч проти 22 лютого у центрі міста Львова пролунали вибухи. За даними правоохоронців, близько 00:30 до львівської поліції надійшло повідомлення про нібито проникнення до магазину. Після прибуття на місце екіпажу патрульної поліції пролунав перший вибух. Коли прибув ще один екіпаж — стався другий вибух.

Внаслідок вибухів загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Дівчина була родом з Волині, закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ і стала до лав патрульної поліції.

Виконавицю теракту затримали під час спроби залишити Львівську область. За даними правоохоронців, жінка виготовляла вибухівку власноруч під керівництвом онлайн-кураторів ФСБ.