Теракт в Броварах: суд ухвалив рішення щодо підозрюваних
Організатору та виконавцеві терористичного акту у Броварах, внаслідок якого отримав легкі тілесні ушкодження 36-річних місцевий мешканець, суд обрав запобіжні заходи.
Про це повідомили у поліції Київської області.
За рішенням Соломʼянського суду міста Києва, підозрювані у теракті — 23-річний виконавець, житель міста Бровари та 17-річний організатор, мешканець Чернівецької області — безальтернативно перебуватимуть під вартою в СІЗО.
У поліції нагадали, що зловмисники діяли за вказівкою спецслужб РФ за обіцянку грошової винагороди. Один з них безпосередньо заклав вибуховий пристрій, інший — встановлював мобільний телефон, за допомогою якого велося спостереження.
13 квітня поблизу приватного домогосподарства стався вибух, внаслідок якого місцевий житель отримав легкі тілесні ушкодження.
Після затримання підозрюваних у них вилучено речові докази, що підтверджують злочинну діяльність.
Зловмисникам було оголошено про підозру за фактом вчинення терористичного акту (ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що неповнолітній, який виготовив і заклав вибухівку на місці теракту, має наркотичну залежність і раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.