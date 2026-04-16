Укрaїнa
103
1 хв

Теракт в Броварах: суд ухвалив рішення щодо підозрюваних

Богдан Скаврон
© Поліція Київської області

Організатору та виконавцеві терористичного акту у Броварах, внаслідок якого отримав легкі тілесні ушкодження 36-річних місцевий мешканець, суд обрав запобіжні заходи.

Про це повідомили у поліції Київської області.

За рішенням Соломʼянського суду міста Києва, підозрювані у теракті — 23-річний виконавець, житель міста Бровари та 17-річний організатор, мешканець Чернівецької області — безальтернативно перебуватимуть під вартою в СІЗО.

У поліції нагадали, що зловмисники діяли за вказівкою спецслужб РФ за обіцянку грошової винагороди. Один з них безпосередньо заклав вибуховий пристрій, інший — встановлював мобільний телефон, за допомогою якого велося спостереження.

13 квітня поблизу приватного домогосподарства стався вибух, внаслідок якого місцевий житель отримав легкі тілесні ушкодження.

Після затримання підозрюваних у них вилучено речові докази, що підтверджують злочинну діяльність.

Зловмисникам було оголошено про підозру за фактом вчинення терористичного акту (ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що неповнолітній, який виготовив і заклав вибухівку на місці теракту, має наркотичну залежність і раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

