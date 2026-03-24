Теракт в Бучі: суд вирішив долю 21-річного підозрюваного у підриві поліцейських

У Бучі обирають запобіжний захід 21-річному місцевому мешканцю, якого підозрюють у вчиненні терористичного акту. Чоловік, завербований ворогом через комп’ютерну гру, влаштував подвійний вибух, внаслідок якого постраждали правоохоронці.

Про це повідомляють корреспонденти ТСН із зали суду.

Після детального розгляду справи суд вирішив обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Що передувало

За даними слідства, у березні 2026 року хлопця завербували представники спецслужб РФ під час онлайн-гри. Надалі спілкування перейшло у месенджер, де куратор надавав інструкції та кошти для підготовки диверсій. Діючи за вказівками, підозрюваний власноруч виготовив два вибухові пристрої для дистанційного підриву.

Перший пристрій спрацював у понеділок вранці біля багатоповерхівки. Коли на місце події для огляду території прибули оперативні служби, чоловік привів у дію другу бомбу. Внаслідок вибуху двоє поліцейських дістали поранення середньої тяжкості. Наразі їхній стан стабільний.

Якими були мотиви підозрюваного

Нагадаємо, затриманий повністю визнав свою провину. Очільник управління карного розшуку поліції Київщини Андрій Кравчук повідомив, що одним із мотивів була фінансова винагорода.

«Затримано місцевого мешканця — ним виявився 21-річний хлопець, раніше не судимий. На сьогодні затриманий повністю визнає свою провину. Фігурант мав на меті заробити по 25 тис. грн за кожен вчинений вибух», — заявив Кравчук.

Водночас сам підозрюваний озвучив ще одну причину своєї співпраці з ворогом. За його словами, невідомі особи шантажували його вбивством матері, вимагаючи беззаперечного виконання наказів.

Під час обшуку в квартирі юнака правоохоронці знайшли не лише докази причетності до терактів, а й синтетичні наркотики. Слідство наголошує, що дії підозрюваного були спрямовані на залякування населення та дестабілізацію ситуації в регіоні.