Теракт в Івано-Франківську: подробиці загибелі підлітка та сліди агентів РФ

В Івано-Франківську прогриміли два вибухи поблизу залізничного вокзалу.

Внаслідок інциденту загинув підліток, ще кілька людей отримали поранення.

Детальніше – читайте у матеріалі ТСН.ua.

Вибухи біля вокзалу

Надвечір 11 березня сталося два вибухи біля залізничного вокзалу. В "Укрзалізниці" повідомили, що вибухи сталися поза межами вокзалу, інцидент не вплинув на роботу залізниці, поїзди курсували за графіком.

Як розповідали очевидці, внаслідок вибуху загорівся дах одного і житлових будинків.

Наслідки вибуху

Наслідки вибуху в Івано-Франківську

Виконувач обов’язків начальника ГУ ДСНС в Івано-Франківській області Олег Кушнірук повідомив, що вибухи сталися по вулиці Привокзальна, а загорання – в орендованій квартирі на 9-му поверсі 9-поверхової будівлі через вибух невстановленого предмета з подальшим горінням.

Вибухи в Івано-Франківську / Скриншот із відео ТСН

Що відомо про постраждалих

Пізніше, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків уточнив, що унаслідок першого вибуху загинув неповнолітній, його товариш (який на момент трагедії був поруч – ред.), втратив дві ноги та перебуває в тяжкому стані. Від вибухової хвилі постраждали також 20-річний чоловік та 23-річна жінка, які проходили поруч. Вони зазнали осколкових поранень, їх ушпиталили.

Згодом, в СБУ уточнили, що загиблому було 17 років, його товаришу – 15 років.

Фото з місця вибуху в Івано-Франківську 11 березня / Фото: Офіс генерального прокурора

Справу розслідують як теракт

В Офісі генерального прокурора повідомили, що розпочато досудове розслідування за фактом вчинення теракту, що призвело до загибелі людини, а також за фактом незаконного виготовлення вибухових речовин і пристроїв за попередньою змовою групою осіб.

Там повідомили, що двоє підлітків знайшли підробіток у соцмережі Telegram, та за вказівкою "роботодавця" в орендованій квартирі виготовили за інструкцією кураторів РФ вибухові пристрої.

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Як розповіли у Нацполіції, Весь процес фіксували на відео за вказівками ворожого замовника. За цю роботу вербувальники пообіцяли фігурантам 1700 доларів.

У Службі безпеки України уточнили, що вибухівку хлопці замаскували під термоси і підготували їх до активації.

Після того, як пристрої були готові, зловмисники привели їх у бойову готовність і вирушили до визначеного місця для їхнього встановлення.

Близько 18:30 11 березня, коли фігуранти вже наближалися до місця розташування одного з вибухових пристроїв, російська спецслужба активувала перший СВП через GPS-сигнал.

Наслідки вибуху

Наслідки вибуху

Водночас був підірваний і другий пристрій, що залишився у квартирі.

Зараз СБУ підготувала офіційне повідомлення про підозру 15-річному підлітку за кількома статтями Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна за терористичний акт та виготовлення вибухових пристроїв. Також вирішується питання щодо дій двох дівчат, які брали участь у підготовці теракту разом з фігурантами.

Вибух в Івано-Франківську став наслідком ліквідації агентів РФ

Нагадаємо, у п'яти областях України правоохоронці затримали агентів, які працювали на Росію та представлялися активістами.

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