Теракт в Оленівці: стали відомі нові деталі розслідування

Українці в колонії чули два вибухи: один зовні, а інший – всередині.

Про це повідомив Укрінформ, посилаючись на авторку розслідування, журналістка Медійної ініціативи за права людини Марія Климик.

Що вдалося встановити

За словами Климик, ввечері 28 липня головний по бараку, де утримувалися українці, обійшов всю територію, перевірив хлопців, поспілкувався з черговим і пішов спати. На годиннику була приблизно 23:15.

"Перший вибух, який почули люди, стався десь за територією колонії. Його почули не всі. Хтось прокинувся, зрозумів, що це десь за територією, подивився, що все нормально, що нічого не сталося, шибки всі на місці – і ліг назад спати. Однак приблизно о 23:30-24:00 пролунав повторний вибух уже всередині самого бараку", – зазначила журналістка Медійної ініціативи за права людини.

На жаль, ті військовослужбовці, котрі знаходилися в основній частині барака, яку зачепило вибуховою хвилею, одразу ж загинули. Згодом почалася пожежа, і тіла цих людей вигоріли. В іншій частині будівлі люди отримали важкі поранення, але вижили. Щобільше, частину дверей просто винесло. Климик зазначила, що цей барак стикується з іншою будівлею і внаслідок одного з вибухів частина стіни провалилася у сусідню будівлю.

Вона додала, що частина з утримуваних прокинулися від того, що на них впав дах. Деякі ліжка і частину людей винесло вибуховою хвилею, тож частина тіл просто застрягли між цими ліжками. Людям доводилося перелазити всю цю конструкцію, щоб дістатися виходу.

"Дорогою вони також бачили інших людей. І тому, навіть будучи пораненими, але маючи ще сили стояти на ногах, вони забирали тих, хто самостійно не міг вибратися", – сказала журналістка.

Військові не розуміли, що відбувається, у багатьох із них був больовий шок та дезорієнтація. Захисники не розуміли, куди бігти. Представниця МІПЛ висловила думку, що дехто з цього бараку міг задихнутися від диму, бо побіг не туди й вже не міг самостійно вибратися.

Нагадаємо, в ООН заявили, що українські військові в Оленівці не загинули внаслідок удару ракетою HIMARS. Так, брехлива версія Москви повністю спростована. Водночас джерело вибуху наразі не встановили.

Читайте також: