Теракту у будівлі поліції на Одещині: поранено 3 поліцейських

Внаслідок вибуху в будівлі відділення поліції на Одещині постраждали троє поліцейських.

Про це уточнили у пресслужбі поліції Одеської області.

"Троє поліцейських отримали поранення. Їм надається медична допомога", – йдеться в повідомленні.

В СБУ додали, що вони класифікують вибух у будівлі поліції на Одещині 23 березня як спробу теракту і вже відкрили відповідне кримінальне провадження.

За даними слідства, вибух пролунав сьогодні близько 18-ї години після того, як до управління поліції увійшла жінка з пакетом, в якому, попередньо, могла бути вибухівка. Правоохоронці проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього.

Відео з середини підірваного відділку поліції на Одещині

Раніше повідомлялося, що 11 березня в Івано-Франківську сталися два вибухи біля залізничного вокзалу, під час яких загинув один неповнолітній, а ще один був поранений. Він втратив дві ноги.

Крім того, що підліток сам поплатився за свій вчинок і залишився без ніг, він ще й відповідатиме перед законом.

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