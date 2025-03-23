Теракту у будівлі поліції на Одещині: поранено 3 поліцейських

Внаслідок вибуху загинула жінка, а троє поліцейських було поранено.
Внаслідок вибуху в будівлі відділення поліції на Одещині постраждали троє поліцейських.
Про це уточнили у пресслужбі поліції Одеської області.
"Троє поліцейських отримали поранення. Їм надається медична допомога", – йдеться в повідомленні.
В СБУ додали, що вони класифікують вибух у будівлі поліції на Одещині 23 березня як спробу теракту і вже відкрили відповідне кримінальне провадження.
За даними слідства, вибух пролунав сьогодні близько 18-ї години після того, як до управління поліції увійшла жінка з пакетом, в якому, попередньо, могла бути вибухівка. Правоохоронці проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього.
Раніше повідомлялося, що 11 березня в Івано-Франківську сталися два вибухи біля залізничного вокзалу, під час яких загинув один неповнолітній, а ще один був поранений. Він втратив дві ноги.
Крім того, що підліток сам поплатився за свій вчинок і залишився без ніг, він ще й відповідатиме перед законом.
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