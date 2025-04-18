Теракти, провокації, авіаудари: чого чекати від Росії на Великдень

Окупанти планують провокації та атаки на Великдень / © ТСН.ua

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РФ готує нові провокації та терористичні атаки на Україну напередодні Великодня.

За даними спецслужб, окупанти планують цілеспрямовані удари по цивільних об’єктах, місцях масового скупчення людей, а також намагаються розпалити релігійні конфлікти.

Детальніше – читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Окупанти можуть готувати теракти

В пропагандиських росЗМІ з'явилося повідомлення, що ніби то ЗСУ готують провокацію напередодні Великодня на частині Харківської області для дискредитації російських військ.

Зі свого боку СБУ попереджає: окупанти планують теракти та водночас заявляють про провокації з української сторони. У спецслужбі закликають українців дотримуватися заходів безпеки під час Великодня.

У відомстві зазначають, що окупанти використовують великий арсенал заходів підривної діяльності для реалізації своїх злочинних намірів. Окрім того, російські агенти навмисно провокують конфлікти між релігійними громадами. Також окупанти використовують своїх шпигунів для організації терактів і наведення авіаударів по цивільних об’єктах, зокрема місцях масового скупчення людей.

Тому, Служба безпеки закликає громадян напередодні та у період святкування Великодня:

обмежити відвідування масових заходів;

не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій;

дотримуватися комендантської години, встановленої для вашого регіону;

не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а під час неї перебувати в укриттях;

повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації чи становити потенційну загрозу.

Що каже Зеленський

Президент України Володимир Зеленський також попереджає про можливі атаки РФ напередодні і після Великодня.

«Знаємо, до чого готується Росія. Є дані від наших спецслужб, від розвідки. Зараз — і напередодні Великодня, і після нього — можливі нові удари Росії», — повідомив президент.

Також Зеленський заявив, що Україна продовжуватиме захищати енергетику. «Це завдання не лише ППО та армії, а й усіх, хто відновлює світло в громадах», — наголосив він.

РФ може скоїти жорстокішу атаку, ніж на Суми

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс попередив, що Російська Федерація може скоїти ще жорстокішу атаку по регіонах України, ніж на Суми 13 квітня.

Литовський політик назвав російський удар по Сумах «варварським» і попередив, що Кремль може влаштувати ще жорстокішу атаку на Великдень.

«Цей тиждень — Страсний тиждень, ми дійдемо до Великодня — я не маю сумнівів, що зробить щось ще жахливіше на Великдень. Можливо, це стане переломним моментом, коли ми скажемо: гаразд, дивіться, треба посилити санкції», — сказав він.

Дата публікації 14:11, 16.04.25 Кількість переглядів 23 Небезпека обстрілу! Росія може вдарити по Україні на Великдень!

На попередження литовського політика відреагували в українському МЗС.

Речник МЗС України Георгій Тихий назвав заяви Будріса припущеннями.

«Ми розцінюємо їх не як анонс, а як припущення, яке він висловив з погляду на те, що якщо росія завдає ударів по Україні, то не можна виключати нічого й на Великдень», — сказав речник МЗС.

Тихай закликав українців дотримуватися правил безпеки та бути готовими до російських атак.

Куди може поцілити ворог

Президент Української асоціації пілотів Геннадій Хазан зауважив, що окупанти традиційно атакують під час масового скупчення людей, тому свята — потенційно небезпечний період.

«Росіяни користуються моментами, коли українці збираються компактно. А це відбувається на свята. Ми маємо усвідомлювати, що ворог підлий і підступний. Якщо буде велике скупчення людей — вони стрілятимуть», — наголосив Хазан.

За словами Хазана, найбільша загроза спостерігається у прикордонних містах.

«І хоча немає 100% гарантії, ймовірність атаки на Великдень — дуже висока», — попередив експерт.

Яку зброю може застосувати РФ

У коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов розповів, що на Великдень, 20 квітня, російська армія може завдати масованого ракетного удару по Україні. Ворог постійно накопичує ракети та готує авіацію до застосування.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що РФ після оголошення про закінчення перемир’я може посилити далекобійні удари по Україні найближчими днями.

Своєю чергою військовий експерт Ігор Романенко повідомив, що українська розвідка та розвідка союзників ще перевірятиме інформацію про можливі масовані атаки РФ, зокрема на Великдень.

Втім, каже Романенко, «треба готуватися до того, що в цей день теж можуть бути відповідні провокації».

Зокрема, є ймовірність атаки із застосуванням балістики та «Шахедів».

«Треба розраховувати на найгірші варіанти. На застосування, наприклад, балістики і «Шахедів». В це велике релігійне свято нашим громадянам треба бути пильними», — попередив експерт.

Водночас він нагадав, що останнім часом РФ не тільки б’є розосереджено по об’єктах, а й обирає ще кілька населених пунктів, на які зосереджує, наприклад, 15-20 БПЛА і плюс застосовує ракети.

Де в Україні не буде нічних богослужінь

На Івано-Франківщині скасували всі масові заходи на Великдень. Таке рішення ухвалила обласна Рада оборони області.

«Напередодні одного з найбільших релігійних свят року Воскресіння Господнього на Раді оборони області прийняли рішення про скасування усіх масових заходів на території Прикарпаття. Рекомендували головам громад теж вжити належних заходів та відмовитися від проведення подій, які передбачають скупчення великої кількості людей», — повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук

За словами посадовиці, в області діятиме комендантська година з 00:00 до 05:00, під час якої заборонено перебувати на вулиці без відповідних дозволів.

Своєю чергою в Департаменті культури КМДА попереджають жителів та гостей столиці про небезпеку ворожих ударів під час свята.

Зокрема, заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що на Великдень Богослужіння будуть в онлайн режимі.

«Освячення пасок буде увечері в суботу та вранці в неділю», — сказав заступник голови КМДА.

Що пророкують маги та астрологи

Відьма Ольга Миргородська попереджає, що на Великдень слід бути обережними, адже обстріли можуть бути по всій території України.

«Треба бути дійсно обережними, бо обстріли можуть бути по всій території України. Я ніколи не кажу про обстріли, але закликаю бути обережними. Я розумію, свята, всі відпочивають», — пояснила Ольга Миргородська.

Астрологиня Ангеліна Вакуліна зауважує, що не можна допускати масового скупчення людей.

Вакуліна застерігає: ризик ударів високий по всій Україні, особливо у західних містах (Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, Ужгород) та місцях скупчення людей.

Небезпечні локації:

ТРЦ, парковки, медичні заклади

релігійні об’єкти (церкви, монастирі)

парки, зоопарки, дитячі майданчики

сільськогосподарські та відкриті території

Нагадаємо, астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками та передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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