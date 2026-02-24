СБУ розкрила план Путіна / © Associated Press

Реклама

Росія під час організації терактів в українських містах використовує тактику, розроблену терористичною мережею «Аль-Каїда». Йдеться про так званий «подвійний вибух», мета якого — максимізувати кількість жертв.

Про це заявив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко в коментарі «РБК-Україна».

За його словами, нещодавній теракт у Львові став прикладом застосування саме такої схеми: другий вибух відбувається після першого — у момент, коли на місце прибувають рятувальники або скупчуються люди.

Реклама

У СБУ стверджують, що реалізацію масштабної кампанії диверсій і терактів особисто санкціонував Володимир Путін ще у 2023 році. Йдеться про план під назвою «Диверсійний шум», який передбачає підпали, вибухи та інші дестабілізаційні дії по всій території України з метою посіяти паніку та розхитати внутрішню ситуацію.

«Мета цього плану — це масштабувати теракти, підпали і диверсії по території всієї України, і в такий спосіб росіяни намагаються посіяти паніку і розхитати ситуацію в нашій країні, і дестабілізувати суспільство зсередини», — пояснив Артем Дехтяренко.

Дехтяренко зазначив, що для виконання таких злочинів російські спецслужби активно намагаються вербувати українців через інтернет. У відповідь СБУ та Нацполіція з 2024 року проводять інформаційну кампанію «Спали ФСБшника». Також працює спеціальний чат-бот для повідомлень про спроби вербування — на нього вже надійшло понад 18 тисяч звернень.

За даними спецслужби, завдяки превентивній роботі вдається попередити близько 80% запланованих терактів, диверсій і підпалів. Водночас у СБУ закликають громадян бути пильними, не вступати в підозрілі контакти та негайно повідомляти правоохоронців про спроби втягнути їх у протиправну діяльність.

Реклама

Хвиля терактів в Україні: що відомо

Нагадаємо, у Миколаєві напередодні стався теракт проти працівників поліції. На території покинутої автозаправної станції, яку правоохоронці використовували для перезмінки, спрацював саморобний вибуховий пристрій. Внаслідок цього постраждали працівники Національної поліції.

Наразі триває розслідування.

Того ж дня, 23 лютого, у Дніпрі стався вибух біля райвідділку поліції. На щастя, постраждалих немає.

Також раніше йшлося про теракт у Львові.

Реклама

Внаслідок вибуху у Львові загинула молода жінка-поліцейська — 23-річна Вікторія Шпилька. У лікарні міста доправили 20 людей. Троє людей — у дуже важкому стані.