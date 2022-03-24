Терехов назвав кількість зруйнованих житлових будинків у Харкові

Мер Харкова запевнив, що комунальники і волонтери "відновлюють усе, що можна відновити".

У Харкові окупанти зруйнували 1143 об’єктів інфраструктури, з яких 998 житлових будинків.

Про це у своєму відеозверненні заявив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Наші комунальники, волонтери відновлюють усе, що можна відновити. Ми досі подаємо воду, організовуємо надання тепла до будинків харків'ян", — сказав він.

Терехов запевнив, що Харків "все витримає і переможе".

Нагадаємо, що харків’яни живуть практично під землею, російські "Гради" і "Смерчі" не припиняють летіти в їхні будинки.

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