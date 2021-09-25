Терехов офіційно став кандидатом у мери Харкова від Блоку Кернеса Актуально

Терехов офіційно став кандидатом у мери Харкова від Блоку Кернеса Актуально

Ігор Терехов офіційно висунутий кандидатом на пост мера Харкова від партії Блок Кернеса - "Успішний Харків".

Рішення про висунення було прийняте на партійній конференції, що зібрала у кіноконцертній залі "Україна" 750 делегатів і відомих харків'ян, які підтримують нинішнього керівника міста.

"Мені дуже приємно, що нашу команду об'єднують спільні цінності. Головна з них — ми любимо Харків і віримо в харків'ян. Це місто, де живе моя душа і без якого я не уявляю свого життя. Впевнений, що кожен з присутніх має такі ж почуття.

А Харків моєї мрії — місто, яке увійде у ТОП-100 кращих міст світу, найбільш комфортних і прогресивних", — заявив Ігор Терехов під час свого виступу.

На початку заходу він нагадав про заслуги перед містом Геннадія Кернеса і попросив учасників конференції вшанувати його пам'ять хвилиною мовчання.

Після цього Ігор Терехов, заявив, що команда Блоку Кернеса - "Успішний Харків" найближчим часом представить Стратегію розвитку Харкова, яка містить детальний план дій у кожній зі сфер міського життя.

Однією з ключових ідей Стратегії є створення "міста без околиць": такий розвиток Харкова, за якого у всіх районах буде існувати інфраструктура рівня міського центру.

Терехов також підкреслив, що найважливішими напрямками його роботи будуть розвиток інфраструктури та залучення до Харкова інвестицій.

"Я вірю, що Харків буде розвиватися динамічно і набере таких обертів, що не може набрати жодне інше місто", — заявив Ігор Терехов.

Кандидатура Терехова була схвалена одностайно.

Після висунення Терехов відправився на міський форум "Молодь говорить", де буде обговорювати з молоддю Харкова майбутнє міста і ті можливості розвитку, яке воно забезпечує своїм мешканцям.

Нагадаємо, згідно з опитуванням всеукраїнської соціологічної групи "Рейтинг", Ігор Терехов є фаворитом харків'ян на виборах мера. Також майже 60% харків'ян висловили підтримку міській владі, оцінивши її роботу в рамках Всеукраїнського муніципального опитування.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання