Парки та сквери Харкова з'єднає зелена мережа екомаршрутів - Терехов

У місті вже активно розвивають велосипедну і пішохідну інфраструктуру.

Проєкт "Зелений каркас" Харкова, презентований напередодні міськими урбаністами, передбачає з'єднати всі паркові зони міста в одну мережу зеленими коридорами з пішохідними і велосипедними доріжками. Ця ініціатива вже отримала підтримку в керівництві міста, повідомив "Редпост".

В рамках проєкт планується створити зелену мережу екомаршрутів - це близько 62 км освітлених вело- і пішохідних доріжок з водопроникним покриттям в долинах річок. Також в зелену мережу увійдуть 27,4 км зелених вулиць, майже 19 км реконструйованих вуличок приватного сектора і практично стільки ж велопішохідних стежок в мікрорайонах і садово-паркових зонах. Крім того, передбачено будівництво та реконструкція 26 велопішохідних мостів, 32 перехресть, 27 км вулиць, 76 км велодоріжок.

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"Концепція сучасного урбанізму передбачає, в тому числі об'єднання зелених зон у містах. Така мета ставиться перед провідними європейськими містами. Це вже не створення парку в звичайному нашому розумінні. Це не парк в індустріальному світі, коли під нього виділяли в місті територію, і народ туди приходив, приїжджав, їв морозиво, катався на атракціонах. Ми хочемо створити іншу систему - природа потрібна всередині міста", - зазначила автор ідеї, дизайнер Марина Крячко.

За словами виконувача обов'язки міського голови Ігоря Терехова, проєкт відповідає духу і цілям стратегії розвитку Харкова до 2030 року.

"Ідея поєднати всі паркові зони Харкова зріла давно. Я знаю, що розробники проєкту по кілька разів пішки пройшли 127 кілометрів цих маршрутів, які вони пропонують перетворити в зелені коридори. Не просто намалювали схему, а продумували кожну дрібницю. Спроєктували найбільш оптимальні для ландшафту Харкова рішення", - пояснив керівник міста.

У місті вже активно розвивають велосипедну і пішохідну інфраструктуру. В цьому році в лісопарковій зоні з'явилося більше 20 кілометрів велосипедних доріжок, які з'єднали з велотрасою уздовж Білгородського шосе. Нова велотраса незабаром з'явиться на проспекті Науки, з'єднавши центр Харкова зі студмістечком.

Нагадаємо, раніше в.о. мера Харкова Ігор Терехов повідомив, що весь громадський транспорт міста стане електричним і екологічним.

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