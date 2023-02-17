Терехов розповів, скільки людей зараз проживають у Харкові

Наразі у Харкові перебуває приблизно 1,1 млн мешканців. Люди почали поступово повертатися після того, як виїхали на початку повномасштабного вторгнення.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів мер Харкова Ігор Терехов.

"Від перших тижнів війни в нас було дуже багато людей, що виїхали з міста до інших областей чи за кордон. Але потім поступово мешканці почали повертатися до своїх домівок. Зараз у місті перебуває приблизно 1 мільйон 100 тисяч населення", - розповів міський голова

За його словами, до у місті також багато людей з Харківської, Луганської та Донецької областей. Саме повернення людей до Харкова, а також приїзд переселенців, наголосив Терехов, є викликом, щоб забезпечувати життєдіяльність міста.

"Забезпечити людей комунальними послугами - опаленням, електропостачанням. Доводиться багато працювати з обленерго, енергетиками для відновлення. Що стосується інших послуг, то з першого дня війни в нас постійно вивозиться сміття, було водопостачання, опалення", - додав Терехов.

Нагадаємо, керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов каже, що війська РФ посилюють свою присутність по всій лінії фронту, тому ймовірним залишається новий наступ противника в Харківській області. Однак ЗСУ готові до такого сценарію.

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