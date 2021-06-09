Терехов відкрив у Харкові сучасний спорткомплекс для дітей: ФОТО

В новому комплексі зможуть займатися понад 800 учнів як самої спецшколи, та й інших навчальних закладів міста.

У Харкові на базі спеціалізованої школи №132 запустили сучасний спортивний комплекс, аналогів якому немає навіть у столиці. Як заявив в.о. мера міста Ігор Терехов, у ньому зможуть займатися учні різних шкіл Харкова.

"Це дуже крутий спорткомплекс. Тут можна займатися волейболом, баскетболом, спортивною гімнастикою, скелелазінням, воркаутом та іншими видами спорту, але головне - щоб ви були здоровими. Займайтеся спортом на здоров'я!", - сказав Терехов учням школи.

Планується, що в новому комплексі займатимуться понад 800 учнів як самої спецшколи, та й інших навчальних закладів міста.

Для дітей створили п’ять залів, які дозволяють одночасно проводити тренування з гімнастики, волейболу та інших видів спорту. Також тут є сучасний скеледром, розрахований для потреб дітей.

Планують встановити і столи для гри в шахи. Цей вид спорту, за словами директорки Ніни Симоненко, зараз набирає популярність у дітей.

Заняття і секціях спорткомплексу почнуться восени, з нового навчального року. З 16:00 до 20:00 двері комплексу будуть відчинені для учнів інших шкіл Харкова.

Нагадаємо, раніше в.о. голови Харкова Ігор Терехов заявив, що в місті починають виробництво власних трамваїв, а за кілька років буде повністю оновлений весь парк громадського транспорту.

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