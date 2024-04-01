Терехов заявив, що в Харкові армія РФ знищила практично всю критичну інфраструктуру

В місті складна ситуація з енергетикою.

За час повномасштабного вторгнення російська армія зруйнувала практично всю комунальну і приватну енергетичну інфраструктуру Харкова.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов в інтерв'ю LIGA.net.

За його словами, щодня з'являються нові руйнування. Також ворог нищить житлові будинки. Приміром, на Північній Салтівці практично немає жодного вцілілого багатоповерхового будинку.

"Я не знаю, який план у ворога. Вже зруйновано практично всю критичну енергетичну інфраструктуру, приватну також розбито", - каже Терехов.

Мер зауважує, що ситуація для енергетичної галузі в місті дуже важка. Зокрема, під час ракетної атаки 22 березня РФ зруйнувала всі трансформаторні підстанції, пошкодила ТЕЦ. У місті був блекаут. Наразі в Харкові діють погодинні графіки відключення світла.

"Однак ніхто не опускає руки. У нас цілодобово працюють пункти незламності. За два дні останнього блекауту після обстрілів туди прийшли 28 тисяч харків'ян. У школах безкоштовно годують людей. За рік видали 10 мільйонів порцій їжі. Ми переживали і складніші часи – переживемо й ці", - наголосив Терехов.

Як повідомлялося, ввечері 30 березня 2024 року ворог знову обстріляв Харків. Ворог ударив по місту, ймовірно, новим боєприпасом.

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