Терехов попередив про нову небезпеку для Харкова: яку зброю використовує ворог

Росіяни атакують Харків КАБами

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Для ударів по Харкову російська терористична армія активно застосовує FPV-дрони на оптоволокні. Вони здатні долати відстань до 40 кілометрів.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За словами мера, нова технологія дозволяє противнику завдавати ударів не лише по передмістю, а й безпосередньо по Харкову.

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«На жаль, вони розробили таку технологію, що дрон може на оптоволокні залітати на відстань приблизно до 40 кілометрів. Цього цілком вистачає, щоб влучати по передмістю Харкова і по місту», — зазначив Терехов.

Водночас він наголосив, що загальна тактика російської армії не змінилася. За його словами, окупанти й надалі цілеспрямовано атакують житлові будинки, об’єкти критичної інфраструктури, промислові підприємства, автозаправні станції та зони відпочинку.

Терехов також повідомив, що для ударів по місту російські війська застосовують різні типи озброєння, зокрема керовані авіабомби, безпілотники типу «Шахед», «Молнія» та FPV-дрони.

Нагадаємо, в п’ятницю, 17 липня, російська терористична армія атакувала центр Харкова, вдаривши безпосередньо по житлових кварталах Шевченківського району міста. Ворожий удар призвів до серйозних руйнувань житлової інфраструктури та людських жертв.

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