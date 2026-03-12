Терехов пропонує розробити довгострокову державну стратегію підтримки людей похилого віку

Реклама

Голова АПМГ зазначив, що демографічна ситуація та наслідки війни роблять питання підтримки старшого покоління одним із ключових, адже сьогодні в Україні проживає понад 10 млн пенсіонерів, і ця цифра зростатиме.

«Найбільша проблема старшого віку - самотність. За оцінками гуманітарних організацій, понад половина людей похилого віку в Україні відчуває себе покинутими. І це виклик, на який держава має відповісти», - зазначив Терехов.

Серед пропозицій голови Асоціації - формування системної моделі соціального догляду, що поєднуватиме державні гарантії, розвиток комунальних соціальних служб та залучення громадських і приватних організацій. Зокрема, пропонується розвивати мережу патронатних служб, які зможуть забезпечувати домашній догляд, допомогу в побуті та соціальний супровід людей похилого віку.

Також серед пропозицій - запровадити податкові стимули для приватних провайдерів соціальних послуг, що дозволить розширити доступність сервісів та зменшити навантаження на державну систему соціального захисту.

«Система соціального догляду - це не лише соціальна політика. Це ще й нові робочі місця. Така система може створити до 100-150 тисяч робочих місць у сфері догляду. Таким чином, розвиток соціальних сервісів може стати важливим джерелом зайнятості та розвитку локальних економік», - констатував Ігор Терехов.