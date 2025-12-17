Терехов закликав не обтяжувати підприємців ПДВ, а зосередитись на підтримці малого бізнесу

Реклама

Мер Харкова підкреслив, що в умовах війни не можна тиснути на підприємців, які є основою економіки держави. Він виступив категорично проти запланованого введення обов'язкової сплати ПДВ для ФОП , чий річний дохід перевищує 1 млн грн. За його словами, це створить додаткове навантаження і може призвести до скорочення кількості підприємств.



«Малий бізнес під час війни є основою країни. І дуже важливо його підтримувати, а не обтяжувати. Потрібно все робити економічно виважено... Малий бізнес утискати не можна», - підкреслив Ігор Терехов.



Він також подякував підприємцям, які продовжують свою діяльність у Харкові, незважаючи на атаки.



Мер зазначив, що в місті зараз функціонують понад 127 тисяч ФОП, що більше, ніж до війни. Для їх підтримки міськрада прийняла рішення про скасування всіх місцевих податків і зборів, щоб дозволити підприємцям направляти оборотні кошти на закупівлю матеріалів, заробітну плату і створення робочих місць.