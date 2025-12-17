ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
82
Час на прочитання
1 хв

Терехов закликав не обтяжувати підприємців ПДВ, а зосередитись на підтримці малого бізнесу

Органи місцевого самоврядування та уряд України повинні зосередитися на підтримці малого та середнього бізнесу, а не вводити ПДВ для ФОП. Про це заявив харківський міський голова, очільник Асоціації прифронтових міст та громад (АПМГ) Ігор Терехов в інтерв'ю «Радіо НВ».

Терехов закликав не обтяжувати підприємців ПДВ, а зосередитись на підтримці малого бізнесу

Мер Харкова підкреслив, що в умовах війни не можна тиснути на підприємців, які є основою економіки держави. Він виступив категорично проти запланованого введення обов'язкової сплати ПДВ для ФОП , чий річний дохід перевищує 1 млн грн. За його словами, це створить додаткове навантаження і може призвести до скорочення кількості підприємств.

«Малий бізнес під час війни є основою країни. І дуже важливо його підтримувати, а не обтяжувати. Потрібно все робити економічно виважено... Малий бізнес утискати не можна», - підкреслив Ігор Терехов.

Він також подякував підприємцям, які продовжують свою діяльність у Харкові, незважаючи на атаки.

Мер зазначив, що в місті зараз функціонують понад 127 тисяч ФОП, що більше, ніж до війни. Для їх підтримки міськрада прийняла рішення про скасування всіх місцевих податків і зборів, щоб дозволити підприємцям направляти оборотні кошти на закупівлю матеріалів, заробітну плату і створення робочих місць.

Дата публікації
Кількість переглядів
82
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie