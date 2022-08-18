"Терези історії перехилилися на інший бік": російський політолог розповів, що для Путіна означають удари по Криму

Картина світу Путіна, у якій Крим є російським, дуже захиталась після кількох вибухів на півострові.

Ніколи раніше доля Росії та Путіна настільки не залежала від США. Російський диктатор потрапив у таку залежність від цього самого "загниваючого Заходу", яку ще кілька місяців тому і уявити було не можливо.

Про це заявив російський політолог Дмитро Орешкін в ефірі програми "Честное слово" на Youtube-каналі "Популярная политика".

"Люди, які проживають у Криму, вважали, що війна їх не стосується. Володимир Путін неодноразово заявляв, що Крим – це територія Росії. Така картина світу дуже швидко захиталась", - зазначив експерт.

Орешкін зауважив, що велика кількість людей вирішила тікати подалі з півострову і кинулася назад на "велику землю. Раптом стало зрозуміло, що Крим – це спірна територія.

Крім того, експерт каже, що ще зовсім нещодавно Путін заявив, що "ще нічого не починав". А тепер абсолютно очевидно, що саме це і малося на увазі. Мовляв "ми почали вже всерйоз, а тепер отримуйте удари по Криму".

"Що іще скаже Путін і як ще він налякає "супостатів" – дуже складно передбачити, але ймовірно він зробить ще одні рішучу сувору заяву, мовляв "ми от зараз вам усім..!". А поки ми бачимо, що українці дістали до Криму. Як дістали – це вже інша розмова", зазначив політолог.

Натомість Путіну сказати вже нічого. Прилетіло ж по російській (як він вважає) території. Російський диктатор обіцяв нібито почати всерйоз. Тому можуть бути нанесені ще якісь ракетні удари, щоб це сприймалося нібито як відповідь. Але, за словами Орешкіна, "цього переможного маршу зовсім не видно".

"Пів року триває війна. Вона супроводжується щоденним знищенням українських дітей. Така злочинна діяльність в очах переважної більшості російських виборців оправдовувалася тим, що Путін нібито забезпечує перемогу, Путін об’єднує, Путін знищує укрнацистів і т.д. І раптом ці люди починають розуміти, що щось не так. Ну так, Путін наступає, вершить подвиги, з голим торсом їздить верхи на полярному ведмеді – багато чого потужного він робить у телевізорі. І літаки в нього там якісь дивовижні та сучасні, і ракети у нього, і зброя на 10 років випереджає найсучасніші розробки на Заході, але удари чомусь отримує Крим", - наголосив експерт.

Внаслідок цього виникає когнітивний дисонанс, коли картина світу не сходиться з реальними подіями.

"Це як у радянському союзі – ми були попереду всієї планети, але чомусь жили найгірше. Те саме відбувається і зараз, але у більш жахливій формі, тому що йдеться про війну, а не про відносний мирний програш безнадійної радянської моделі. Йдеться про військову поразку, яка стає все більш очевидною", - сказав Орешкін.

За його словами, це найголовніший якісний перелом, який можна зафіксувати у серпні 2022 року.

"Терези історії перехилилися на інший бік. Тепер скоріше чекають, що ще зроблять Україна та США. Ніколи раніше доля Росії та Путіна так сильно не залежала від США. Він потрапив у таку залежність від цього самого "загниваючого Заходу", яку ще кілька місяців тому і уявити було не можливо", - наголосив експерт.

Нагадаємо, Орешкін заявив, що наразі ситуація з пропагандою в РФ схожа на 1940 рік, а події на фронті в Україні дуже схожі на 1943 рік, коли фашисти, попри перелам, все одно, вже не могли не наступати.

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