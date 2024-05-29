Термін для оновлення даних можуть продовжити за однієї умови — Міноборони

Збільшити термін оновлення даних для військовозобов’язаних до 150 днів, як це пропонують законодавці, буде доцільним лише у разі збоїв у роботі застосунка “Резерв+” чи інших форс-мажорів.

Таку думку висловив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі національного телемарафону.

"Якісь, можливо, атаки на сервери, хоча в нас добре попрацювали з кіберзахистом, але якісь форс-мажорні обставини можуть внести свої корективи. Тоді варто буде дійсно збільшити цей термін", - зазначив він.

Водночас Лазуткін наголосив, що на цей час загальна кількість військовозобов’язаних, які уточнили свої дані на вимогу закону, складає 1 млн 300 тисяч осіб. При цьому усі 155 тисяч військовозобов’язаних жінок вже виконали цю норму закону.

За його словами, якщо буде зберігатися такий темп, то понад 6 мільйонів військовозобов’язаних зможуть оновити свої дані за 60 днів.

"Як на мене, то ця кількість може збільшитися, зважаючи на те, що запроваджені електронні черги в ТЦК і ЦНАП, що оптимізує процес, також "Резерв+" зараз працює без збою", - підкреслив він.

При цьому речник Міноборони вважає недоречним розтягувати процес уточнення ще на 90 днів без певного форс-мажору, оскільки українському війську потрібно посилення "тут і зараз".

"Якщо подивитися, то 150 днів на оновлення – це 5 місяців, плюс час на підготовку. Тобто, люди, які будуть мобілізовані і можуть допомогти фронту, з’являться поблизу лінії фронту десь перед Новим роком. Як на мене, це трохи дивно. Зважаючи на те, що ті бригади, в яких я служив - 47-ма та 59-та, вже самі проводять рекрутинг. Люди потрібні, командири кажуть, що треба поповнення", - пояснив він.

Нагадаємо, 29 травня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується збільшити термін оновлення даних для військовозобовʼязаних до 150 днів.

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