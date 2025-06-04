Термін проходження ВЛК спливає 5 червня: що чекає на тих, хто не встиг

Міноборони не продовжуватиме термін проходження ВЛК для обмежено придатних

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Військовозобов’язані, визнані раніше обмежено придатними, мали пройти повторну військово-лікарську комісію для оновлення статусу придатності до військової служби. Термін проходження медогляду спливає 5 червня, і Міноборони не планує його подовжувати.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в коментарі для «Радіо Свобода».

«Наскільки мені відомо, поки що не йдеться про продовження цього терміну», — зазначив він.

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Лазуткін також попередив, що ті, хто не встиг пройти медогляд, фактично порушили правила військового обліку і мають бути притягнуті до відповідальності. Але ті, хто принаймні розпочав процес проходження ВЛК, матимуть можливість завершити медогляд.

Водночас за словами юристки адвокатського об’єднання «Актум» Наталі Гнатик, яка спеціалізується на військовому праві, якщо військовозобов’язана особа не має інших порушень і може документально підтвердити, що вже почала проходити медогляд, її у розшук не подаватимуть.

«На практиці більшість чоловіків, які свідомі, вони отримали хоча б направлення на військово-лікарську комісію і розпочали її. Відповідно, у нас є, скажімо, цей документ, який сформований або через „Резерв+“, або безпосередньо паперове направлення на ВЛК», — зазначила юристка.

Вона додала, що у розшук насамперед подаватимуть тих, хто має й інші порушення правил військового обліку крім непройденої ВЛК.

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«А якщо чоловік хоча б розпочав процедуру військово-лікарської комісії, він може працівникам поліції або ТЦК хоча б надати якийсь документ, який свідчить, що особа хоча б намагалася виконати свій обов’язок», — пояснила Наталя Гнатик.

Вона нагадала, що за законом на проходження ВЛК надається 4 дні або 14 днів, якщо для встановлення придатності потрібно пройти додаткове обстеження. Але якщо в ТЦК бачитимуть, що в системі «висить» направлення на ВЛК, але людина фактично уникає медогляду, то надалі такі особи все одно потраплятимуть у розшук та притягуватимуться до відповідальності.